UTE: reestructura no genera ahorros advierten funcionarios

"No es un tema de grupo de poder, no es un tema de estar atornillados a la silla", así defendieron los funcionarios de UTE en el Parlamento su posición contraria a la reestructura gerencial aprobada por el ente. Además descartaron que se generen ahorros como se aseguró por parte del gobierno.

La reestructura aprobada a impulso del presidente de UTE Gonzalo Casaravilla implica que se pase de 31 puestos de alta gerencia a 23. Lo cual genera ahorros —cuando termine de implementarse tras un plazo de cinco años— de US$ 63.550 mensuales, aseguró el ente en un comunicado.

Esos números no les cierran a los funcionarios de UTE, tal como dejó en claro en su pasaje por la Comisión de Industria de Diputados —el pasado miércoles 3— una delegación de cuatro empleados que concurrió en representación de los trabajadores. Ese mismo día, otros cuatro fueron hasta el Senado a plantear el tema. "Se dice que hay un ahorro pero, por otro lado, se dice que no le van a tocar el sueldo a nadie. Nosotros entendemos que si mantienen el sueldo a los treinta gerentes, no hay ahorro", afirmó uno de los profesionales de UTE que visitó la comisión de Industria de Diputados, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

"Quedaría en manos de la biología la sustitución de esos treinta gerentes", señaló en referencia a los actuales funcionarios que no saben si seguirán en sus cargos o no a partir de la inconsulta reestructura promovida por Casaravilla.

Ante lo que insistió: "Claramente, cuando el presidente habla de la biología, más allá de decir que somos gente de una edad madura para arriba, piensa que en algún momento nos vamos a retirar. Nosotros cree-mos que dado que tenemos la posibilidad de retirarnos a los 70 años, nos deje esa decisión a nosotros y no nos la dicten, pero si va a mantener el sueldo, queremos aclarar que nosotros no visualizamos el ahorro".

Otra de las funcionarias, dijo no saber si se ahorra o no con la reestructura gerencial. "Se habló de ahorro porque queda bien que se hable de ahorro en este momento, en que la gente está con muchos problemas económicos", opinó.

En la comparecencia, los funcionarios aseguraron que la reestructura recurrida por 400 empleados del ente "afecta a todos" desde el punto de vista funcional. Ahora comienza a correr un plazo de 50 días para resolver y 60 días para ir al Tribunal de lo Contencioso. El organismo demora dos o tres años en definirse, aseguran

Los funcionarios cuestionaron desde el punto de vista jurídico la reestructura al asegurar que se quiso hacer por resolución de directorio lo que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló cuando se hizo por decreto. "Esto tiene que ser hecho por ley, por mayorías especiales. No se hizo así, sino por decreto, y fue anulado. Ahora se hace por resolución. Insisten en la misma práctica, pero con una norma de menor jerarquía", explicó la abogada que concurrió en representación de los funcionarios al Parlamento.

Dudas.

No está claro todavía cómo se van a llenar los 22 cargos que se crean en la reestructura de UTE. Si bien se dice que los puestos se llenarán por concurso, comisión o encomendación, aún no hay certeza de que formen parte de la carrera administrativa o si la misma termina en el cargo de gerente de sector, explicaron los funcionarios. "Dicen que se generan concursos pero son puestos universales: cubren toda la temática. Sin embargo hay que traer gente de afuera para los tribunales, que tengan conocimiento específico. Entonces nosotros decimos, si son (cargos) universales, ¿conocimiento específico en qué?", preguntan.

En el caso de que las designaciones de los nuevos gerentes fueran por encomendación o comisión, los funcionarios advirtieron que cuando llegue otro directorio esos 22 puestos podrían dejar de cumplir esas funciones y pasar a otra que sea acorde a lo que piense el directorio de turno.

Los funcionarios apuntan a que las reestructuras "nunca" se hicieron prescindiendo de la opinión de los técnicos de UTE. Ante la consulta de legisladores, una funcionaria que concurrió a la comisión señaló que se está aplicando algo distinto —a la reestructura anterior que costó US$ 10 millones— que "no fue discutido". "No se consultó a ninguna consultora externa ni a los funcionarios de UTE que tienen expertise en gestión de recursos humanos", finalizó.

Alcance del fallo de ursea por apagones El directorio de UTE emitió un comunicado dando a conocer el alcance del fallo de la Ursea que dispuso que el ente debe compensar a sus clientes por falta del servicio. En el primer semestre de 2017 hubo 78.108 apagones en los que Ursea determinó que UTE debe bonificar a sus clientes y la empresa no tuvo reparos. Además, hubo otros 3.125 en los que UTE entendió que no correspondía bonificación porque los cortes se debieron a causas ajenas al ente. De estos casos, Ursea dio la razón a UTE en 3.092 y hubo 6 que se descartaron porque las incidencias no afectaban a clientes. Quedaron 27 casos para pagar que UTE entendía no correspondían, de los cuales interpuso recurso por 16 que Ursea rechazó y UTE bonificó a los clientes.