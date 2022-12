Sindicatos policiales sostienen que se "siguen recortando" sus derechos y se quejan de falta de diálogo con el Ministerio del Interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión de Sindicatos Policiales (Usip) manifestó este lunes su preocupación respecto a diversos temas, entre ellos el cambio en el diálogo con el Ministerio del Interior y las declaraciones del ministro Luis Alberto Heber, quien apuntó que algunos funcionarios policiales "viven del vicio de las certificaciones".

"La verdad que es ‘shockeante’ porque gracias a eso es que legislan. Nos asusta porque legislan gracias a los que supuestamente están de vivos y por eso siguen recortando derechos", apuntó la abogada de la Usip Flavia Nardone.



Las expresiones de Nardone en Informativo Sarandí (Radio Sarandí) surgen luego de que días atrás Heber declarara ante el Parlamento que un promedio de 2.000 policías faltan a su trabajo diariamente, muchos de ellos amparados en el Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP). Por esto, el ministro ordenó una investigación y dispuso la baja de 810 funcionarios el el último año, según informó El Observador, por tener una certificación irregular.

Para Nardone, esta medida se suma a otras tomadas anteriormente, como en 2020 cuando "se recortó el subsidio a la mitad" y "se bajó a cinco años el STIP y después tiene que esperar cinco años para volver a entrar (...) y ahora se está pretendiendo que el trabajador sin nexo causal no se le de una pensión de por vida sino que tenga 18 meses de subsidio y se le de la baja". "En otros ámbitos tenemos garantías acá no tenemos porcentaje de incapacidad: o sos apto o no sos apto. Terminamos quedando la disposición de un jerarca de si al policía le van a dar la baja o va a hacer tareas compatibles con su estado de salud", detalló.



Consultada por cómo es el diálogo de los trabajadores con la actual administración del Ministerio del Interior, la abogada junto a la integrante de Usip Virginia Salazar detallaron que "se cortó un poco" tras la salida de Luis Calabria de la dirección.



"Calabria era un referente para nosotros. Nos atendía cada dos semanas para solucionar temas. Sentías la preocupación", dijo la abogada y señaló que con el actual director, Nicolás Martinelli, hubo una reunión pero "no hay el mismo ida y vuelta. Quedó por ahí".

Reforma previsional

Otra de las preocupaciones de los funcionarios policiales es la repercusión que tendrá en su sector la reforma previsional propuesta por la coalición de gobierno.



"No se nos considera que somos especiales. Directamente nos dicen que no ven dónde está la especialidad en la parte administrativa, en los subescalafones. Pero tenemos una ley orgánica", detalló la funcionaria e integrante de Usip Virginia Salazar.



La funcionaria detalló que la reforma pasaría de tomar los mejores últimos cinco años de trabajo a repasar 25 años. "Si a nosotros nos promedia en 25 años, nos están llevando a tomar sueldos de cuando ingresamos a la Policía. Llegar a un grado y la diferencia es mucha", explicó.



Este cambio, según el cálculo hecho por los trabajadores, supondría una pérdida "de entre $ 10.000 y $ 12.000. Un 25% de la jubilación" de un suboficial.