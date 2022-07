Sindicatos policiales se reúnen con Heber por salarios y Rendición de Cuentas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión de Sindicatos Policiales (USIP) se reunirá este lunes con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por las negociaciones salariales y la Rendición de Cuentas, informó la agrupación mediante un comunicado.

La presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, dijo a El País que el encuentro se desarrollará a las 17:00 horas.



Semanas atrás, la USIP presentó en Torre Ejecutiva una carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reclamando un aumento del 22% del salario para todo el período.



A principio de junio, además, habían publicado un video en redes sociales en el que señalaban que "el apoyo a los trabajadores policiales no puede ser solo un apoyo moral, también se tiene que ver considerado en su sueldo".



"Solo con apoyo moral no come el trabajador", dijo a El País en ese entonces Patricia Rodríguez, presidenta del Sifpom.



Por otra parte, a través de la Rendición de Cuentas el gobierno planteó que la Guardia Republicana pase a depender de la Policía Nacional, cuando antes ambas dependían del Ministerio del Interior.



También se señala que esta “tiene la misión de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, el combate al delito dentro de todo el territorio nacional y otras actividades afines a sus capacidades de acuerdo con las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo”, y que en este sentido debe “apoyar y colaborar en el cumplimiento de sus cometidos a la Policía Nacional, Instituto Nacional de Rehabilitación y otras instituciones públicas que lo soliciten”. Bomberos, que también dependía directamente de Interior, pasará también a la órbita de la Policía Nacional.