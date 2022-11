Tres policías se suicidaron en poco más de un día; sindicato reclama y Santiago González habló del tema

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González, fue consultado este lunes por los casos de suicidio que se suman dentro de las filas de la Policía y el reclamo del sindicato a tener un plan de salud mental. "Es un problema que nos debe alertar como sociedad uruguaya, no como integrantes de una fuerza policial", expresó en conferencia de prensa.

"Diría que tenemos un problema realmente como sociedad. Creo que si le falta a toda la sociedad seguramente también nos falta a nosotros. Es un tema que se está encarando, que no nos es esquivo, que nos preocupa. Particularmente desde el Ministerio del Interior hay un trabajo con el Hospital Policial para el seguimiento", prosiguió.



Específicamente, se le preguntó a González si tenía constancia de que hubiera policías que, estando incapacitados emocionalmente para realizar sus tareas, no podían hacerse a un lado por temor a tener una reducción salarial. "Es muy difícil para nosotros saber algo que no se dice. No me consta que haya gente que esté incapacitada por una enfermedad o una depresión o por algo parecido, pero quizás los haya. Es un tema importante la salud mental en todos los ámbitos, el ministerio y el Hospital Policial está trabajando en ello, pero reitero: es un problema como sociedad", dijo el director de convivencia.



"No es mayor el porcentaje de suicidio de policías que de un trabajador municipal o un bancario. Es un problema uruguayo, grave. Claramente, el silencio y la falta de información no ayudaron a bajarlo históricamente. Entonces quizás habrá que tomar otras estrategias. Lo que se pueda hacer por parte del ministerio, con psicólogos y psiquiatras, se va a hacer", sostuvo.

A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez, escribió: "En Rivera otro compañero se suicida, creo ya no hay palabras para seguir insistiendo con respuestas y trabajo sobre el tema suicidio en la Policía. Hemos trabajado y entregado con técnicos soluciones y abordajes posibles, y se sigue dilatando esta urgencia Q.E.P.D.".



Por su parte, el dirigente de Sifpom Ricardo González resaltó que entre domingo y lunes se suicidaron tres policías. "El suicidio es una problemática nacional, estamos de acuerdo, pero que en nuestro ministerio es una emergencia nadie lo puede negar, sino que nos dé un ejemplo de un ministerio o un empleo privado donde se suiciden tres trabajadores en poco más de 24 hs", sostuvo.

Desde la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) se hizo llegar en diversas oportunidades al ministerio del Interior la preocupación por la falta de un plan efectivo para hacer frente a los problemas de salud mental dentro del cuerpo policial.



En junio de este año, el sindicato llevó una carta hasta la Torre Ejecutiva que incluía, entre otros reclamos, un proyecto de salud mental y prevención del suicidio.



El proyecto es “integral”, contempla desde el ingreso en la Policía, hasta la “prevención en la propia escuela de formación policial con talleres e insumos para que se puedan tener referencias a la hora de buscar alguna ayuda en hechos puntuales que necesiten”, además de “todo un sistema que habla de la prevención cotidiana” con un abordaje para las distintas situaciones, explicó a El País Rodríguez cuando se presentó el proyecto.