Un 57% de los uruguayos dice que verá el debate entre Lacalle Pou y Martínez

Este martes ocurrirá el primer debate presidencial del país en 25 años y un 57% de uruguayos afirma que verá el evento, según una encuesta de Equipos Consultores que divulgó Subrayado este lunes. A su vez, un 21% de los consultados afirmó que puede ser que forme parte de la audiencia. Por otro lado, una cifra similar dijo que es probable que no lo mire (20%).



En cuanto al nivel de conocimiento del debate en el que los candidatos del Frente Amplio y del Partido Nacional medirán fuerzas frente a la audiencia, un 43% escuchó hablar de él y tiene una idea clara de lo que sucederá. Le sigue con un 30% el sector que, aunque sí sabe que pasará, no tiene un conocimiento claro. Por último, un 26% no sabe del evento.



A su vez, si se tiene en cuenta el nivel de conocimiento del debate según decisión de voto, un 46% de los que ya saben a quién votarán dijeron que sí escucharon hablar del evento y tienen una idea clara de cómo se desarrollará. En el caso de los indecisos, este guarismo desciende a 21%. En tanto, 29% de los que ya tienen decidido su voto sabe que el debate sucederá pero no tiene una idea clara de qué pasará (frente a 37% de indecisos). Finalmente, un 24% de los decididos no escuchó sobre el debate (frente a 42% de indecisos).



Hay una mayor predisposición a ver el debate en las personas entre 65 años y más con un 68% y le siguen aquellas entre 50 a 64 con un 66%. Luego, un 49% de los encuestados que tiene entre 30 a 49 años dijo que seguramente lo vea. Una cifra similar se presenta en las personas entre 18 y 29 años con un 46%.



Equipos Consultores también preguntó cuánto influirá el debate en el voto de los encuestados. Ante esto, un 58% respondió que nada, un 18% dijo que poco, un 16% afirmó que mucho y un 8% no sabe o no contesta.