Un solo Uruguay pide al gobierno electo medidas para mejorar la situación productiva

El colectivo Un Solo Uruguay definió ayer que en el acto que celebrará en Santa Bernardina en el departamento de Durazno, el jueves 23 de enero, conmemorando los dos años de su primer acto de masas, se planteará al gobierno electo la necesidad de adoptar medidas para mejorar la competitividad de la producción nacional, bajar los costos del Estado, reducir gastos superfluos del Estado, desarrollar políticas para generar empleo y atender los problemas de inseguridad por los que atraviesa el sector rural, entre otros temas.

Unos 140 delegados del colectivo Un Solo Uruguay y otras instituciones allegadas a ese movimiento se reunieron ayer en la Sociedad Rural de Durazno para definir el contenido de la proclama.



Guillermo Franchi, vocero del grupo, explicó a la prensa que el objetivo de la proclama “es que se puedan resaltar y destacar aquellas actividades y aquellos cambios que son necesarios en el marco de un gobierno que fue electo para cambiar. Ver cuáles son los cambios que nos van a encontrar juntos en el camino y tratar de dar los respaldos necesarios”.



Agregó que los contenidos de la proclama siguen a las dos proclamas anteriores. Entre ellos destacó temas vinculados a competitividad, a baja de costos del Estado, a la reducción de gastos superfluos del Estado, a políticas para generar empleo y la seguridad rural.

Preguntado sobre si espera que el gobierno electo modifique la postura que mantuvo hacia Un solo Uruguay la administración frenteamplista. Francho respondió que “la reunión que tuvimos con Lacalle Pou y parte de su gabinete muestra un cambio de 180 grados”.

Agregó que “pasamos de un gobierno como el de Tabaré Vázquez que automáticamente nos puso en la vereda de enfrente. Nos paró en la vereda de opositores, trató de desacreditarnos de todas las maneras posibles, trató de desactivarnos. Varios operadores vinculados al gobierno han tratado de vincularnos a cuanto delito hay para desacreditarnos y ahora nos encontramos, por lo menos, en una primera reunión con una disposición a hablar, con una disposición a escuchar y a tratar de generar los espacios para el trabajo en conjunto. Así que ha sido un cambio abismal".

Tarifas y UPM

La semana pasada el presidente electo recibió a una delegación de Un Solo Uruguay y durante el encuentro los representantes de esa agrupación le solicitaron que no aplique un aumento de tarifas públicas en marzo como se estima que sucederá, y que se revise el contrato con la finlandesa UPM.



El propio Franchi admitió ese día que se había hecho el planteo. Un participante de la reunión informó a El País que tanto Lacalle Pou como Azucena Arbeleche, designada ministra de Economía, respondieron que evitar un aumento tarifario no es posible. Lo que sí aseguraron es que la suba responderá solo al incremento de los costos de las empresas y que no tendrá ningún componente para financiar a Rentas Generales.