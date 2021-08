"La unidad vence al conflicto", dijo Solá sobre relación entre Uruguay y Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller argentino, Felipe Solá, se refirió este miércoles a la relación entre Argentina y Uruguay y dijo que “la unidad vence al conflicto, y si tenemos conflicto, que los hemos tenido de una manera un poco disimulada porque nos queremos y somos hermanos, tenemos que pensar que el tiempo nos va a llevar a unirnos de nuevo".

Y agregó: "Eso lo digo por el Mercosur y también por la relación bilateral que es fundamental. No nos concebimos sin una relación absolutamente fraterna con Uruguay y Uruguay no se concibe si no es de esa manera. Después están las típicas broncas”, dijo el canciller haciendo referencia a las tensiones ocasionadas por la propuesta del presidente Luis Lacalle Pou, de flexibilizar los acuerdos unilaterales con países extra-Mercosur



“Pero la verdad es que somos hermanos", remarcó durante la celebración en Argentina por el aniversario 196 de la independencia de Uruguay a la que también asistió el embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso.

"El Uruguay pudo ser Argentina, pero la historia no se hace trayendo del pasado cuestiones contrafácticas. La historia es la realidad, y la realidad es que somos identidades diferentes”, dijo y citó palabras de Borges que dice “tan parecidos y tan distintos a la vez”. “Tenemos una raíz común", aseguró el ministro argentino.



“En los tiempos que vivimos ahora, nos encontramos frente a problemáticas comunes”, dijo. Y agregó que no solamente se refería a la “pandemia”, sino a “que el mundo se cerró y mostró su verdadero rostro con la distribución de vacunas”. “Todos los países tenemos miedo del mundo económico que vendrá”, sostuvo.



“Lo que no quiero que se olvide, lo que pido que no se olvide, es que hemos sido grandes cuando nos unimos. La unidad vence al conflicto, dice el papa Francisco en Laudato si'”, concluyó.



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, saludó más temprano a Uruguay por su independencia mediante un mensaje de Twitter en el que resaltó la "unidad latinoamericana". "Conservar en la memoria las raíces soberanas y el espíritu revolucionario de nuestras naciones contribuye a la fortaleza y la unidad de Latinoamérica. Les envío mi cálido saludo en este aniversario", dijo en el texto.

Lacalle y Fernández lograron bajar la tensión bilateral el viernes 13 de agosto pasado cuando el presidente uruguayo viajó a Buenos Aires para mantener una cena con su par argentino en la Quinta de Olivos. Uruguay había pedido flexibilizar la normativa para salir a negociar con otros países de manera individual, a lo que Argentina se opuso generando del lado uruguayo la respuesta de que entonces no había más nada para negociar y el gobierno saldría de todos modos a buscar acuerdos por fuera de la región. Pero tras la cena, Fernández expresó que comprende las necesidades de Uruguay y se comprometió a buscar una fórmula dentro de la institucionalidad del bloque que sea útil a esa demanda.