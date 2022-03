Última encuesta de Opción: sepa cuál es la intención de voto para el "SÍ" y el "NO"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La última encuesta de la consultora Opción muestra que, a falta de escasos días para el referéndum, el 45% dice que votará por "NO" a la derogación de los 135 artículos o lo hará en blanco. El 41% lo haría por el "SÍ" a la anulación de los artículos y el restante 14% está en duda. Esta es la última “foto” del probable comportamiento de la población uruguaya mayor de 18 años ante la repregunta de qué votarían incluso si no tiene del todo decidido su voto.

Si se compara con la anterior medición de la misma consultora, realizada a fines de febrero, el "SÍ" se mantiene estable (era de 41% y sigue igual), mientras que la suma del voto por el "NO" y en blanco cae tres puntos porcentuales (de 48% a 45%).



Hay un 14% de la población, a la que Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública de la consultora le llama “indecisos duros”, al que es “imposible” asignarle un comportamiento probable el domingo. De hecho en Opción evaluaron la posibilidad de proyectar un posible voto de esos electores dudosos y concluyeron que “carecería de rigor científico (…) no hay ninguna evidencia que sugiera un vuelco masivo (de esos indecisos) a alguna de las dos opciones”.



En este sentido, la última encuesta, publicada en Telenoche (Canal 4), muestra que la cantidad de indecisos es aún mayor ante la primera pregunta de si el domingo la persona votará la papeleta celeste del No o la rosada del "SÍ" (llega al 22%).