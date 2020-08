Los tres consejos que Lacalle le dio a Verónica Alonso y ella no aceptó: "Tenía razón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Verónica Alonso reapareció en los medios tras su alejamiento de la política. Luego de no haber conseguido su banca en el Senado, volvió a dejar en claro su arrepentimiento por haber apoyado el año pasado la candidatura de Juan Sartori y contó los tres consejos que Luis Lacalle Pou le dio durante la campaña y ella no aceptó: "Tenía razón".

"Lacalle Pou me planteó previo en la interna que lo acompañara, después que no me bajara (de la precandidatura a la Presidencia) y después que no acompañara a Sartori. No hice caso. Hoy con el diario del lunes, digo que tenía razón", confesó en "Desayunos informales" (Canal 12).

Alonso remarcó que mantiene "una muy buena relación" con el presidente y destacó la gestión que está llevando adelante el gobierno en estos primeros cinco meses. "Hace 60 días perdí a mi mamá y me mandó un mensaje muy afectuoso. El otro día fue su cumpleaños y hablamos", contó.



Sobre la decisión del mandatario de no incluirla en ningún cargo del gobierno, dijo que entiende su postura. "No pienso si hubo veto", señaló.



"Quizás hubiera lo hecho mismo. Si alguien te viene a pedir que lo acompañes, te da un consejo y no hacés eso, es razonable. Uno toma decisiones y tiene que asumir las consecuencias", agregó.

Respecto a la posición que tomó hace poco más de un año de renunciar a su precandidatura para apoyar a Sartori, dijo: "Hoy puedo decir que me equivoqué, estoy arrepentida, pero miro para adelante (...) No voy a hablar mal de otros. Si tengo que pasar factura, me la voy a pasar a mí. No me gusta criticar porque la decisión la tomé yo".



Sobre los motivos que la llevan a pensar en que se equivocó, dijo que "uno cree algo que ve algo y después se va cayendo el manto". Asimismo remarcó que tienen "valores, formas y modos muy diferentes".



"A mí me enseñaron de muy chiquita que la palabra vale", indicó y subrayó que "el tiempo pondrá a cada uno en su lugar".



En ese sentido, sostuvo que en caso de haber accedido al Senado "hubiera tomado la misma decisión (de alejarse del Sartorismo), pero desde la política activa". De todos modos, insistió en que se sigue sintiendo "una servidora pública" a pesar de "no estar hoy en la vida política ni militando activamente".



"No guardo ningún sentimiento de rencor, la bronca está en mí. Uno elige caminos y yo tomé un camino equivocado. Estaba convencida que el Partido Nacional necesitaba distintas opciones, eso no lo siento un error. Al contrario, creo que fortalecía el partido. Uno estaba esperando el apoyo popular y los números no me acompañaban. Ahora miro para adelante", explicó.



Alonso reconoció también que actualmente no tiene diálogo con Sartori.