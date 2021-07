¿Por qué no se transmitió la cumbre del Mercosur?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las cumbres de jefes de Estado del Mercosur habitualmente tienen dos etapas. Una primera cerrada entre los mandatarios, con intercambios sobre los temas de agenda; y la segunda, ya pública y transmitida por canales oficiales, donde cada mandatario hace su discurso. El tiempo estimado es de un máximo de 10 minutos. El puntapié inicial lo da el mandatario del país que tiene la presidencia pro tempore del bloque –en el caso de hoy, Argentina– y luego se sigue por orden alfabético.

El anfitrión no tiene límite de tiempo en su exposición, en la que se espera que haga un racconto de lo logrado y trabajado durante los seis meses al mando de la dirección del Mercosur.



Luego de los discursos de los países miembros plenos, es el turno de los asociados y se cierra con el paso de mando de la presidencia pro tempore. Hoy fue el turno de Jair Bolsonaro de tomar la posta.



La pasada Cumbre de Jefes de Estado, realizada el 26 de marzo, fue especial y extraordinaria ya que se convocó para celebrar los 30 años del bloque. Por el canal oficial de transmisión de la cumbre quedaron al descubierto las profundas diferencias entre Uruguay y Argentina con el cruce público entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou.

Hoy, otra vez, había un clima de tensión. El motivo fue la decisión uruguaya de –ante la negativa de sus socios a flexibilizar las normas del Mercosur– confirmar la decisión de salir a negociar con Estados externos al bloque para sellar futuros acuerdos comerciales, un punto al que Argentina se opone.



La cumbre virtual ante la pandemia por coronavirus fue conectada vía videoconferencia. El anfitrión, Argentina, centralizó los contactos, y desde allí se podía abrir la señal al público por completo.



En el instructivo de funcionamiento se informa a los países que, llegado su turno alfabético, el jefe de Estado tendrá su tiempo para dar su discurso. De no estar presente se continuará con la lista pero sin chances de volver a tener una oportunidad más tarde por faltar al turno.



La falta de acuerdos previos imposibilitó que los países pudieran emitir un comunicado conjunto previo, pues no hubo consenso. Todas las instancias del Mercosur son por consenso, y con una sola objeción se cae; no se rige por votaciones avaladas por mayoría.



Justamente, la tensión previa se tradujo en el no acuerdo para un comunicado conjunto previo a la cumbre de hoy.

La transmisión

Uruguay llegó a la cumbre con la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de ratificar lo anunciado el día previo por el canciller Francisco Bustillo. Minutos antes de comenzada la cumbre, consultó a Argentina si abrirá al público en general la transmisión de video.



La respuesta sorprendió y enojó a la delegación uruguaya: solo se emitiría el discurso del presidente argentino, y luego se declararía cerrada. No hay registros cercanos de hechos similares en cumbres del Mercosur.



La delegación argentina cerró la discusión y no ofreció mayores argumentos a Uruguay. En el día previo, el canciller Felipe Solá admitió una especial tensión entre los socios del bloque, fundamentalmente por la posición uruguaya.

Ante la decisión de Argentina, Brasil decidió instrumentar un sistema por canales paralelos a la transmisión oficial de la Cumbre del Mercosur para que se conociese el discurso de su presidente Jair Bolsonaro.



Uruguay hizo lo mismo, y montó un operativo para transmitir en vivo el discurso del presidente Lacalle Pou. Pero cada país está habilitado a dar publicidad al discurso de su delegación, y no puede montar un operativo paralelo para divulgar los discursos del resto de los presidentes. Eso es solo competencia del anfitrión.



En medio de estos imprevistos, el operativo uruguayo tuvo fallas técnicas y solo se pudo visualizar la imagen de Lacalle Pou sin audio. El problema técnico fue subsanado minutos después con un link de video para visualizar el discurso del mandatario.



En una cumbre especial, donde Uruguay fue protagonista y pateó el tablero, el malestar del gobierno que comanda Lacalle Pou con la delegación argentina fue significativo, comentaron a El País fuentes oficiales.



Desde Paraguay explicaron a este medio que la decisión argentina sorprendió pero no tenían mayores objeciones. Ellos decidieron no emitir el discurso de su presidente Mario Abdo Benítez, y acoplarse a “la reunión cerrada” estipulada por Argentina.