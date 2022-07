La transformación educativa “la pagaron las maestras de su sueldo”, afirma Bettiana Díaz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La diputada frenteamplista Bettiana Díaz dio las primeras impresiones de la oposición a la presentación de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sobre la Rendición de Cuentas. "Se presenta como una rendición de recuperación pero hay una serie de indicadores que hablan de que ese crecimiento se dio solo para algunos sectores, con aumento de la pobreza, de ollas populares y comedores", expresó Díaz en rueda de prensa.

Para la diputada frenteamplista, algunas afirmaciones del Gobierno "siguen haciendo ruido", como que "no hubo aumento de la presión fiscal"; "Una de la primeras medidas que tomó el gobierno fue la rebaja de 2 puntos de IVA con el pago de medios electrónicos, así que ahí hubo un aumento de la recaudación".



Por otro lado, Díaz resaltó que el gobierno "repite que se gasta más en políticas sociales, y eso no es así". "Hay un asiento contable hecho desde la Rendición anterior, donde se pasa las prestaciones que pagaba BPS de asignaciones familiares a Mides. En realidad el gasto de Mides viene cayendo", enfatizó.



Para la diputada, si no se tienen en cuenta los aportes transitorios como el fondo Covid, que para el 2023 ya no estará, entonces los números son otros. "La base de la política social que tiene que ver con vivienda, educación y salud y viene cayendo desde el año 2020", agregó.

"Estamos especialmente preocupados por la emergencia social y económica; si bien se habla de recuperación de salario real eso sigue en cuestión por la forma de estimación de la pérdida que tiene el poder Ejecutivo. Hay que hacer ajustes. En vivienda, educación y salud queremos que se clarifiquen", explicó.



Sobre la "transformación educativa" de la que habla el gobierno, Díaz manifestó que "la pagaron las maestras de su propio sueldo que han perdido por dejar de ajustar por inflaciones unos 2000 pesos cada una". "Todos estos incrementos ya están pagos con lo que se transfiere de pérdida de jubilaciones y salarios al ahorro del gobierno de más de US$ 700 millones y también por el aumento de IRPF, IASS e IVA que suman otros US$ 100 millones".

Respecto a la Ley de Medios, la bancada del Frente Amplio reafirma la postura contraria a la derogación total de la Ley porque "hay una serie de vacíos legales que quedan". "Haciendo mención a los marcos normativos que se retoman desde la dictadura, puede ser un elemento del Ejecutivo para presionar a la coalición a negociar y esto desaparezca después del proyecto", detalló.



Finalmente, sobre quitar el adicional al Fondo de Solidaridad, la diputada Díaz explicó que, si bien es "una buena noticia" para los contribuyentes, "el gobierno tiene que prever cómo hacer que estos fondos lleguen a la Universidad" porque la pérdida es de "más de US$ 10 millones".