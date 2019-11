"Terminá con las mentiras, Oscar", dijo Sotelo tras cruce por acuerdo opositor con Andrade

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El exprecandidato por el Frente Amplio Oscar Andrade y el integrante del Partido Independiente Gerardo Sotelo tuvieron un cruce con respecto al acuerdo de la coalición durante la segunda edición del programa "Polémica en el bar", emitido por Canal 10.

"El 17 de octubre (Pablo) Mieres sostuvo 'jamás voy a hacer un acuerdo con (Guido) Manini, jamás'", dijo Andrade. "Terminá las mentiras, Oscar, terminá las mentiras", le contestó Sotelo y agregó: "Nunca dijo eso, nunca".

El periodista aseguró que el acuerdo denominado "Compromiso por el país", firmado por la mayoría de los líderes de la oposición, no fue directamente con Manini.



"El acuerdo que hizo el Partido Independiente no fue con Manini, hizo un acuerdo con Luis Lacalle. No firmó un acuerdo con Manini", reiteró Sotelo.



Ante esta respuesta Andrade dijo: "¿Vos decís que firmó un acuerdo que también firmó Manini pero que no es un acuerdo con Manini?" y cuestionó: "¿A quién se lo podés hacer creer eso?".



Para probar la afirmación de Mieres, Andrade tomó su celular y le hizo leer a Sotelo el titular de una noticia de Montevideo Portal en la que Mieres afirmaba: “Con Manini Ríos no vamos a hacer nunca un acuerdo”.



Andrade muestra su celular con una noticia en la que Mieres dice que "nunca" acordará con Manini. Foto: Captura Canal 10.

El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y Pablo Mieres, del PI, se saludaron durante el primer acto conjunto de la coalición. Foto: Francisco Flores.

La charla cambió de tema con una intervención del periodista Alberto Sonsol quien cuestionó los dichos de Daniel Martínez durante el debate, cuando aseguró que el programa del Frente Amplio no mandata sino que recomienda al candidato en caso de llegar a presidente.



"¿Estás de acuerdo con esa declaración de Martínez?", le preguntó a Andrade, quien respondió: "No, para mí el programa es la hoja de ruta, pero no es la única diferencia que tengo con Martínez", aseguró.