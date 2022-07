Tensión en la Cámara de Senadores por “inconductas” de Graciela Bianchi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¡Vamos a tratar de ubicarnos!”, “hay un cúmulo de inconductas que dañan la constitucionalidad” y les “duele muchísimo” haber perdido a la senadora Graciela Bianchi como militante. La última sesión de la Cámara de Senadores tuvo momentos tensos. Es que se generó un fuerte debate cuando se analizó un pedido del Frente Amplio de evaluar en la propia cámara si ameritaba sancionar a la legisladora blanca.

La bancada de la oposición entiende que Bianchi cometió “inconductas” de forma reiterada y que ha obrado en forma contraria “al decoro” que deben tener los miembros del Parlamento.



La solicitud de análisis de la conducta se dio luego que la senadora elevara un pedido de informes para conocer la situación funcional de Mabel Mallo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), despúes que ésta criticara la gestión del presidente Luis Lacalle Pou.

La senadora nacionalista Carmen Asiaín fue la primera en tomar la palabra. La legisladora resaltó que el pedido de informes que realizó Bianchi estaba dentro del marco legal. También indicó que Bianchi ya recibió respuesta por parte del Codicen, y que, el asesoramiento que pidió en su momento la bancada del Frente Amplio a la Comisión de Constitución del Senado, lo debería haber hecho a sus propios asesores.



Además, sobre la nota de la oposición, comentó que “merece la pena atender a su tenor por lo teatral” y que tiene términos “rimbombantes”. También defendió a su correligionaria al decir que, “desde el punto de vista político, estaba dentro de los deberes de la senadora realizar este pedido de informes en el marco de una investigación por supuestas licencias que no correspondían por docentes de ANEP y el sistema nacional de educación pública”.



A su turno, el senador opositor Charles Carrera, señaló que la bancada del Frente Amplio hizo el “planteo por un cúmulo de inconductas de la senadora Bianchi que dañan a la institucionalidad de este cuerpo”, y que el pedido de informes sobre Mallo es un ejemplo.

En ese sentido, indicó que la conducta de Bianchi “merece una razonable pero ejemplificarizante corrección en su conducta”. El frenteamplista entiende que tiene “graves inconductas” que son más graves aún si se tiene en cuenta “que es la primera senadora llamada a suplir la vicepresidenta o en algunos casos al presidente de la República”.



Carrera indicó que “el pedido no tuvo por objeto controlar al MEC, la ANEP ni la UTU, ni ningún organismo público”. “Se centró en recabar información de la presidenta de la asociación de funcionarios, quien días antes había tenido un intercambio público con el presidente de la República. El motivo fue presionar, amenazar, intimidar a la funcionaria”, dijo. Y agregó: “La Cámara de Senadores debe repugnar esta clase de actos”.



Luego se refirió a la actividad de la senadora en la red social Twitter. No obstante, como no estaba en el orden del día, el senador Jorge Gandini, que presidió la sesión, lo interrumpió. A continuación, Carrera presentó una moción de asunto político para que se tratara. Sin embargo, no hubo quórum suficiente y no se incluyó.

En la última parte de la sesión, cuando los senadores fundamentaron sus votos, se tensionó el ambiente. A su turno, el senador colorado German Coutinho elevó el tono de voz al decir que no les interesa que en esta cámara se “trate el comportamiento de un legislador en una red social”. Y añadió: “Traer un debate de lo que sucede en una red social al Senado de la República, el Partido Colorado no está dispuesto”.



El senador Gustavo Penadés también apuntó contra el Frente Amplio: “¡Vamos a tratar de ubicarnos! Sé que algunos creen que esto es un boliche. Acá, lo que se trata de hacer (…) es cumplir con el reglamento. ¡Que es lo que algunos ni siquiera se han tomado el tiempo de leer!”. Y agregó: “¿Pero qué se creen que es esto?”.



Finalmente, la sesión culminó sin consecuencias para la senadora Bianchi.