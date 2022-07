Licencias médicas: trabajadores de la ANEP, en promedio, faltaron 31 días en el 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De los 71.955 funcionarios con los que contaba ANEP en 2021, 38.790 recibieron al menos una licencia en el correr del año. Además, los datos marcan que con relación a 2019 los porcentajes de licencias otorgadas aumentaron.

El incremento no es comparable con los datos arrojados en 2020, que marcaban un 40% de funcionarios certificados, ya que en ese año la presencialidad se vio considerablemente disminuida por la enfermedad; pero, en comparación con los datos de 2019 (52% de licencias médicas), la cifra de 2021 -cuando tampoco hubo presencialidad plena, pero sí un importante avance en cuanto al año anterior- sí devela un crecimiento de dos puntos.

En cantidad de trabajadores, fueron 37.073 en 2019, 28.282 en 2020 y 38.790 en 2021 los que se certificaron.



En promedio los trabajadores se certificaron tres veces en 2021 y por 31 días -contra 32 en 2019 y 34 en 2020.



El 39% lo hizo por seis días, el 22% por 14 días y el 13% por 22. Hay casos en que los funcionarios faltaron 164 días.



Algunos de estos días caen en feriados, fines de semanas y vacaciones. Si se restan estos del total de certificaciones, en promedio los funcionarios de ANEP faltaron 19 días lectivos por licencias médicas en 2021 -contra 21 en 2019 y 22 en 2020. Los días lectivos en el último año fueron 158.

En cuanto a los rangos etarios, aquellos que tienen entre 25 y 34 años aparecen como los que más se certificaron (lo hizo el 58,5%). Le siguen los comprendidos en la franja que va de 35 a 44 años (57,8%) y aquellos que tienen entre 45 y 54, que representan el 54,8% de las certificaciones.



Los menores de 24 y mayores de 55 son quienes menos solicitaron licencias durante el pasado año.

Trasfondo

Estas cifras hablan de un problema histórico que tiene la ANEP, y así fue expresado en la Rendición de Cuentas que publicó recientemente el organismo.



Allí se dejaba constancia que en 2021 hubo un incremento importante del dinero que se debió destinar para el pago de suplencias por profesores que solicitan licencias por enfermedad. Se trató nada menos que de una cifra superior a los $ 6.700 millones -al cambio actual más de US$ 166 millones.



En 2020 el número fue menor: fueron unos $ 6.450 millones, que en dólares se traducirían en unos US$ 160 millones. En una nota publicada el pasado domingo por El País, el presidente de la ANEP, Robert Silva, señaló a El País que la cifra menor corresponde a una “excepción por la pandemia”, y que basta con revisar lo que fueron los números en 2019 para comprobarlo: más de $ 6.800 millones para suplencias o US$ 170 millones.



Pero referido a los funcionarios no docentes, el ente también presenta problemas. Según supo El País, las altas tazas de certificaciones en el personal de servicios llevó a que se maneje en la actualidad la posibilidad de contratar a empresas tercerizadas para utilizar de “retén”. Esto se activaría en caso de que en un centro educativo falte personal de servicio a tal punto que no se pueda garantizar la debida limpieza de los centros. Algo que ya ha pasado.

Cambios

Hasta el momento la ANEP mantuvo la postura de no generar modificaciones macro en lo referido a licencias médicas, pero el gobierno ya piensa en alternativas.



En este sentido, la semana pasada los consejeros electos Julián Mazzoni y Daysi Iglesias alertaron que el plan del gobierno es que, en caso de enfermedad, los funcionarios de la ANEP pasen a cobrar un subsidio recién a partir del tercer día y luego un 75% del salario. Esto ya está planteado en la Rendición de Cuentas para los funcionarios públicos, menos para los que pertenecen a entes autónomos -como lo es la ANEP.



Silva aseguró que todavía no tiene esto bajo consideración, pero confirmó que podría ser una posibilidad. En ese caso, advirtió, se proseguirá a abrir un proceso de negociación con los trabajadores. “No queremos cercenar derechos, pero sí digo que lo de las licencias médicas en la ANEP es un problema”, subrayó.