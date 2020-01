Tabaré Vázquez dijo no a la presidencia del FA pero militará desde los comités

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Tabaré Vázquez descartó que vaya a presidir el Frente Amplio después de abandonar la primera magistratura el próximo 1° de marzo, pero subrayó que militará en las bases.

Vázquez volvió a salir ayer de pesca, en el yate Comar 1, propiedad de la Armada. Ya lo había hecho el domingo 5 junto a uno de sus hijos.



El senador Pedro Bordaberry sugirió vender la embarcación tras enterarse que el gobierno electo planea desprenderse del avión presidencial.



A su regreso Vázquez hizo declaraciones a canal 4 y canal 12, asegurando que no va a presidir el Frente Amplio una vez que termine su mandato, pero agregó que como “militante irá a los comités de base y las coordinadoras”.



“Presidir el Frente Amplio exige un estado físico que es para una persona más joven. El aporte mejor que puedo hacer es militar en las bases y transmitir mi experiencia”, sostuvo el mandatario.

Vázquez hizo también referencia a la derrota del Frente Amplio en las últimas elecciones y habló del rol de la oposición a partir del 1° de marzo. “El Frente Amplio tiene que trabajar con seriedad y responsabilidad apoyando lo que beneficie a la gente, a las grandes mayorías nacionales y defender las conquistas logradas y cuando no estemos de acuerdo decir por qué y tener propuestas alternativas”, dijo.

Consultado sobre la decisión del futuro gobierno de vender el avión multipropósito (presidencial), el actual mandatario aseguró que el avión cumplió funciones sanitarias, pero que la decisión será del gobierno entrante. “Yo lo pensaría un poco más porque esta embarcación tiene treinta y pico de años” dijo Vázquez en referencia a la propuesta del senador Pedro Bordaberry de también vender el yate de la Armada en el que salió a pescar.



Tabaré Vázquez de pesca en el yate de la Armada Nacional. Foto: Ricardo Figueredo

Movida política.

El tema del destino de Vázquez tras su salida de la Presidencia estaba sobre la mesa desde que se supo que el cáncer de pulmón que padecía había remitido y fue él quien lo colocó en la escena pública. “Sería muy egoísta de mi parte después de treinta años de una actividad política pública, con la experiencia de haber sido primero intendente de Montevideo, después de haber sido dos veces presidente del país, pero además presidente del Frente, presidente del Encuentro Progresista, irme a mi casa después del 1° de marzo egoístamente y decir: ‘acá terminó todo’”, declaró al diario La República a principios de mes.



Tras la disposición de Vázquez a continuar su militancia política dentro del Frente Amplio, la primera en referirse al asunto en forma pública fue la senadora electa Carolina Cosse, quien expresó a La República su aspiración: “Si tuviera que escribir un deseo, me encantaría que fuera el próximo presidente del Frente Amplio”.

El tema se venía hablando en privado y de manera informal entre dirigentes de diferentes sectores, según confirmó a El País el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. “He participado de muchas conversaciones de compañeros frenteamplistas hablando del papel que puede jugar Tabaré para el Frente pensando después del 2 de marzo, pero no lo habíamos manejado como presidente del Frente”, señaló.



Entonces, el secretario general del Partido Comunista consideró que había que preguntarle directamente a Vázquez dónde le gustaría estar una vez que deje la Presidencia de la República. “No tenemos que decidirlo nosotros, tenemos que hablarlo con él y preguntarle”, opinó.



“¿A quién no le gustaría que fuera Tabaré presidente del Frente Amplio? Pero hay que tener los pies sobre la tierra y la carga horaria que supone esa tarea tal vez no es lo que estamos pensado para Tabaré”, añadió Castillo. La respuesta la hizo pública Vázquez ayer.

En el correr del segundo semestre del año, la Mesa Política del Frente Amplio fijará la fecha para que se lleven a cabo las elecciones.