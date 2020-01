El Frente Amplio ya discute el rol que tendrá Tabaré Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A dos meses de dejar la Presidencia de la República, en el Frente Amplio ya discuten sobre qué rol deberá asumir Tabaré Vázquez -quien es hoy uno de los principales líderes de la izquierda- cuando entregue la banda a su sucesor Luis Lacalle Pou.

El tema está sobre la mesa y fue el propio Vázquez quien lo colocó en la escena pública. “Sería muy egoísta de mi parte después de treinta años de una actividad política pública, con la experiencia de haber sido primero intendente de Montevideo, después de haber sido dos veces presidente del país, pero además presidente del Frente, presidente del Encuentro Progresista, irme a mi casa después del 1° de marzo egoístamente y decir: ‘acá terminó todo’”, declaró esta semana al diario La República.

En un mensaje a la interna, dejó en claro que continuará militando, aunque sea como un frenteamplista más de su comité de base Cuaró, ubicado en el barrio Prado. Pero de su nuevo rol dentro de la coalición de izquierda ya se comenzó a hablar en la interna, tras conocerse la noticia de que “no hay evidencia actual de enfermedad”, en referencia a un tumor maligno que tenía alojado en su pulmón derecho.

Tras la disposición de Vázquez a continuar su militancia política dentro del Frente Amplio, la primera en referirse al asunto en forma pública fue la senadora electa Carolina Cosse, quien expresó a La República su aspiración: “Si tuviera que escribir un deseo, me encantaría que fuera el próximo presidente del Frente Amplio”.



El tema se habló ya en privado y de manera informal entre dirigentes de diferentes sectores, según confirmó a El País el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. “He participado de muchas conversaciones de compañeros frenteamplistas hablando del papel que puede jugar Tabaré para el Frente pensando después del 2 de marzo, pero no lo habíamos manejado como presidente del Frente”, señaló.

El secretario general del Partido Comunista considera que hay que preguntarle directamente a Vázquez dónde le gustaría estar una vez que deje la Presidencia de la República. “No tenemos que decidirlo nosotros, tenemos que hablarlo con él y preguntarle”, opinó. No descarta que esos contactos se hagan en las próximas semanas.



“¿A quién no le gustaría que fuera Tabaré presidente del Frente Amplio? Pero hay que tener los pies sobre la tierra y la carga horaria que supone esa tarea tal vez no es lo que estamos pensado para Tabaré”, añadió Castillo.

Dijo que de los intercambios entre diferentes dirigentes sectoriales se habló que la idea “no era poner una carga de trabajo encima” de Vázquez, dado el nivel de desgaste que puede llevar la tarea de presidir el Frente Amplio.



Estas conversaciones no fueron oficiales y no pasan de “conversaciones entre compañeros”. El punto común es que están convencidos de que Vázquez “no podría irse para la casa” con todo el conocimiento que tiene. “Todo el Frente Amplio discute dónde y cómo puede aportar más Tabaré”, subrayó Castillo acerca del nuevo rol del primer mandatario.

El diputado y vicepresidente del FA José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) prefirió no opinar específicamente del planteo realizado por Cosse para que Vázquez asuma como titular de la coalición. Con respecto al futuro político del presidente, declaró: “Me parece buena la actitud de mantenerse activo y militante. Es algo que personalmente él va a regular en función de su salud y de la coyuntura política”.



El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dijo a El País que estaría “muy de acuerdo” con que Vázquez sea presidente del Frente Amplio. “Le haría mucho bien al FA, con la salvedad de lo que es su salud, aunque él ha dicho que se siente como para seguir en política”, acotó.