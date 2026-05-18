Sociólogo uruguayo es premiado por organización norteamericana por su rol en la lucha contra el tabaquismo

El sociólogo Diego Rodríguez, que ha sido uno de los principales impulsores y defensores de la ley antitabaco implementada por el expresidente Tabaré Vázquez, se convirtió en el primer uruguayo en recibir el premio Judy Wilkenfeld 2026 a la Excelencia Internacional en Control de Tabaco, otorgado por la Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK).

La CTFK es una organización no gubernamental estadounidense fundada en 1995 dedicada a impulsar políticas públicas contra el tabaquismo en general, pero también en los últimos años abocada a prevenir el consumo de cigarrillos electrónicos y de otros productos con nicotina, en particular por parte de niños y adolescentes.

“El reconocimiento fue anunciado en la antesala del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, y destaca el trabajo desarrollado durante años para defender y fortalecer las políticas de control de tabaco en Uruguay, en articulación con organizaciones de la sociedad civil, la academia y aliados internacionales. Con esta distinción, Rodríguez se convierte en el primer uruguayo y uno de los pocos latinoamericanos en recibir el premio Judy Wilkenfeld, uno de los reconocimientos más relevantes a nivel global en este campo”, señaló en un comunicado la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social (OMIS), que actualmente preside el sociólogo.

Según OMIS —fundada en 2010—, el galardón “es el reflejo de un esfuerzo profundamente colectivo, construido junto a múltiples organizaciones y personas comprometidas con la salud pública, entre ellas la Sociedad Uruguaya de Tabacología y la Alianza ENT Uruguay”.

En el comunicado oficial de CTFK se destacó que Rodríguez “desempeñó un papel clave en movilizar a la sociedad civil y promover esfuerzos para restablecer políticas sólidas de control del tabaco”, en un contexto donde Uruguay "enfrentó intentos de debilitamiento de medidas reconocidas mundialmente, como el empaquetado neutro de productos de tabaco”.

Asimismo, Yolonda C. Richardson, presidenta y directora ejecutiva de CTFK, señaló: “Su trabajo ha ayudado a proteger vidas en Uruguay y demuestra el poder de una incidencia sostenida frente a la interferencia de la industria”.

“El premio Judy Wilkenfeld reconoce anualmente a personas defensoras de la salud pública que hayan realizado contribuciones excepcionales a la reducción del consumo de tabaco mediante la promoción y defensa de políticas públicas. Lleva el nombre de Judy Wilkenfeld, pionera del trabajo internacional en control de tabaco y figura clave en el impulso del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, finaliza el comunicado.

OMIS, que es una sociedad civil uruguaya, trabaja con organizaciones de distintos países como México, Perú, Colombia, Argentina, El Salvador, Brasil, Ecuador y Bolivia con el objetivo de promover políticas de salud pública, entre ellas la de control de tabaco que lleva adelante la OMS.