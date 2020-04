Sindicato de Inau pidió extender incentivos económicos a todos los funcionarios para que no falten

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como informó El País este domingo, la expresidenta del Inisa Gabriela Fulco firmó una resolución el día antes de su salida de la institución por la cual se reparten partidas salariales para un grupo de funcionarios por un total de $ 7.000.000 por mes.



La exjerarca comentó que producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus muchos trabajadores se certificaron con un médico para no ir a trabajar sin estar enfermos.



Consultado por El País, el presidente del sindicato del Inau Joselo López explicó los detalles de la situación y cuál fue la postura del SINAU ante esta resolución.



Tanto en Inau como en el Inisa, hay un número importante de trabajadores que están en la atención directa. “Son los que están en la primera línea de batalla, asumiendo el riesgo de tener que trabajar todos los días porque no se puede cortar ahí, no hay posibilidad de teletrabajo como en otras áreas de la institución como las oficinas”, explicó López.



La emergencia sanitaria por el coronavirus supuso una reducción de personal, situación que el sindicato planteó al directorio del Inau y al del Inisa, ofreciendo como medida la posibilidad de establecer una partida fija temporal para que “los trabajadores siguieran asumiendo las responsabilidades que tienen pero con un incentivo desde el punto de vista económico”, dijo López.



Desde el Inisa la propuesta fue recibida y ejecutada por la administración de Fulco con la anuencia de la administración entrante, explicó el dirigente sindical, e informó que en el Inau aún no se ha resuelto porque todavía se está negociando: “Nos dijeron que había algunas trabas del Poder Ejecutivo”.



Sin embargo, el sindicato entiende que la distribución de dinero que beneficia a coordinadores y a educadores del Inisa es “injusta” ya que “no abarca la totalidad de los funcionarios”, sino a unos 500 educadores y 90 coordinadores, de un total de 1.700 empleados que tiene la institución.



“Lo que planteamos fue que se modificara la distribución de dinero y con el mismo monto se fijara una partida para todos de la misma manera, tanto para coordinadores y educadores, e incluimos ahí al personal de salud que no estaba incluido en una primera instancia”, explicó López. “El directorio y la nueva presidenta (del Inisa) nos dijo que le parecía razonable el planteo y quedamos en que se iba a revisar la resolución, pero todavía no tenemos la confirmación”.