Sindicalistas rebeldes: ¿quiénes apoyan a Civila para presidir el FA y se desmarcan de Pereira?

La renuncia de Fernando Pereira al Pit-Cnt para candidatearse a la presidencia del Frente Amplio generó cortocircuitos en el movimiento sindical. Los primeros en salir al cruce fueron los referentes de la corriente En Lucha, José Lorenzo López (COFE) y Valeria Ripoll (Adeom), que desde el inicio manifestaron su desacuerdo y remarcaron que la central obrera no podía ser “furgón de cola” del partido político.

Con las tres candidaturas para presidir la oposición ya instaladas, un grupo de sindicalistas identificados con los sectores del Frente Amplio que apoyan a Gonzalo Civila también se desmarcaron de Pereira y salieron a reivindicar la postulación del secretario general del Partido Socialista (PS), a quien promueven por ser “más de izquierda”. Además cuestionaron la forma en que el expresidente del Pit-Cnt salió de la central.



Los sindicalistas consultados están en diferentes gremios y tienen en común que integran el PS o el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los principales sectores que apoyan al diputado. De este modo se distanciaron de la corriente comunista, mayoritaria en la central obrera, cuyo partido apoya al expresidente del Pit-Cnt.

Uno de los dirigentes que apoya a Civila y tiene mayor visibilidad es Gerardo Rodríguez, presidente de la Federación Ancap (Fancap). Para Rodríguez, que defiende su participación en la interna partidaria y la sindical, el Frente Amplio necesita un candidato con mayor “identidad de izquierda”.



“El Frente Amplio tiene que recobrar su identidad de izquierda y para mí eso lo representa mucho más Civila que Fernando (Pereira), que tiene una idea más socialdemócrata”, dijo Rodríguez a El País. “Ahí se va a fortalecer el Frente. No va a ganar votos por el centro. Va a ganar votos si recobra el proyecto que era”, insistió.



Gustavo Ricci, socialista y presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, también reivindicó a Civila pero además cuestionó la forma en que sectores como el MPP y el Partido Comunista propusieron a su candidato. “Tengo una visión crítica de lo que hizo el Frente Amplio al haber lanzado la candidatura de Pereira. Me parece que el partido político no pudo solucionar sus situaciones estructurales internas y le tiró un gato arriba de la mesa al movimiento sindical”, sostuvo.

Sobre Civila destacó que representa “la renovación y el volver a acercar al Frente Amplio a las organizaciones sociales, de las que en el último período se distanció”.



Raúl Ferrando, del PVP y dirigente del sindicato del comercio (Fuecys), justificó el apoyo en que a su criterio el socialista es “más de izquierda”. “Se discutió en el partido, y si bien Fernando ha sabido coordinar muy bien dentro del Pit-Cnt, entendemos que como partido el discurso de Civila es más de izquierda que el de los otros compañeros”, afirmó. Además opinó que “el momento coyuntural no era el más adecuado” para que Pereira dejara la cúpula sindical.

Gabriel Portillo, ex secretario general del sindicato de UTE y también del PVP, opinó que no es solo un apoyo al candidato, sino a “una actitud más opositora”. “Es una opción por la que podemos avanzar en darle otro encare al Frente Amplio”, dijo.



Los socialistas, a su vez, trabajan en conformar un espacio sindical propio en la previa del Congreso del Pit-Cnt. Rodríguez y Ricci relataron que la idea tomó fuerza mediante distintas reuniones en los últimos meses y que el objetivo es “desembocar en una corriente”. En esa línea también trabaja Vanesa Peirano, presidenta del sindicato de portuarios (Supra).



El “tono” de Civila provocó que el dirigente de Aebu y referente de la corriente Articulación, Fernando Gambera, cercano a Pereira, se desafiliara del PS. “Estaba afiliado pero siempre fue parte de Articulación. Dentro de nuestra coordinación él nunca participó. No tenemos problemas pero tampoco forma parte del espacio de identidad socialista”, respondió Rodríguez.