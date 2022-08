¿Se siente candidata a la Presidencia de la República? Qué respondió Carolina Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, visitó este domingo el ex Mercado Modelo, donde se realizaban diversas actividades por el día del niño y en rueda de prensa fue consultada sobre si se siente candidata a la Presidencia de la República. "Me siento muy querida, muy acompañada, lo agradezco profundamente y estoy poniendo todo de mí para trabajar por Montevideo, después veremos", respondió.

"La gente me conoce y saben que yo trabajo y trabajo y después veremos, hay que trabajar y meterle, este es un año difícil", dijo Cosse.



Para la intendenta, "no hay que apurarse, hay que trabajar". "Trabajemos, escuchemos, caminemos la calle, estamos haciendo mucha cosa en Montevideo. Montevideo está limpia como nunca antes, vamos a seguir por ahí", agregó.

"No me quiero distraer", dijo la jefa comunal.



Un periodista le preguntó si preferiría un segundo mandato en la Intendencia de Montevideo o ir por la Presidencia, y Cosse respondió: "Quiero decirle a los frenteamplistas que esta es de las preguntas en las que no nos tenemos que detener".