Gobierno y Frente Amplio suben el tono de la confrontación, y algunos alertan que “se adelantó la campaña”

El video -y la captura fotográfica con el momento- se hizo viral en las últimas horas, tanto entre militantes del oficialismo como de la oposición: allí aparece el presidente Luis Lacalle Pou dando un discurso en Las Piedras, Canelones, en ocasión de la reinauguración de una policlínica, y en determinado momento le pide a una manifestante que se acerque y se posicione a su lado. La mujer llevaba un cartel evidentemente crítico -“En lugar de venir a reingurar (sic), manden medicamentos”-, pero a Lacalle Pou no le importó. O más bien, al contrario: la hizo pasar al frente, mientras explicaba que “está bueno venir a cualquier lugar del país y que los vecinos puedan manifestarse”.

Hasta ahí estaba todo dentro de lo esperable -en el oficialismo se quedaron con el gesto republicano del presidente y los frenteamplista con la foto del cartel que sintetiza uno de sus tantos cuestionamientos-, pero luego Lacalle Pou se refirió a cómo su gobierno instala la fibra óptica en barrios populares como Cerro Pelado, de Maldonado, cuando durante la administración del Frente Amplio eso se hacía -dijo- en barrios de clases más altas.



Y esto fue explosivo. Desencadenó una fuerte respuesta de la intendenta Carolina Cosse. Algo que no había ocurrido en este período de gobierno.



La exministra de Industria y expresidenta de Antel le contestó en Twitter que estaba al menos “desinformado” y enumeró barrios a donde -según sostuvo- se llevó ese servicio; el intendente Yamandú Orsi apoyó a su correligionaria y recriminó a Lacalle Pou desconocer “los aportes que estuvieron antes”; luego se sumó el actual presidente de Antel, el colorado Gabriel Gurméndez, que tildó a Cosse de “desmemoriada” y expuso una lista de barrios carenciados a los que todavía no había llegado la fibra óptica en 2020; y, por último, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo que el mandatario está “nervioso” porque “las encuestas no empiezan a dar tan bien” y además lo acusó de decir “una mentira” en lo referente a la fibra óptica.



“El tono de mentiras y medias verdades de Pereira, con su cara de ternero degollado, va a continuar hasta las elecciones”, contestó luego, en diálogo con El País, el senador nacionalista Sebastián Da Silva.

Que subió el tono de confrontación entre oficialismo y oposición sobre el final de esta semana es algo sobre lo que no hay dudas entre los dirigentes políticos, pese a lo cual hay quienes entienden que el choque frontal entre el gobierno y el Frente Amplio -y también el Pit-Cnt- se dio prácticamente desde el arranque mismo del actual mandato, cuando a los pocos días de declarada la emergencia sanitaria se organizó un caceroleo en protesta a las primeras medidas tomadas por Lacalle Pou.



Pero es cierto que en los últimos días ha habido un nivel de confrontación superior al habitual, y para algunos legisladores del oficialismo pareciera que se ha ingresado a “una campaña electoral anticipada”.



Porque antes de este episodio puntual iniciado con las declaraciones del presidente en Las Piedras, gobierno y oposición ya estaban enfrascados por dos asuntos pesados -en los que se usó munición gruesa de un lado y otro-: el protagonismo mundial de un narcotraficante uruguayo -sospechado de asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci- que accedió al pasaporte meses atrás mientras estaba preso en Dubái; y la polémica en que se vio envuelto el senador frenteamplista Charles Carrera al descubrirse una presunta irregularidad cometida 10 años atrás, cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior.

En el primer caso, los dirigentes frenteamplistas remarcaron durante gran parte de la semana que el peligroso narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset -cuyo paradero se desconoce- está prófugo porque las autoridades de Cancillería e Interior le facilitaron el pasaporte que pidió desde Emiratos Árabes Unidos, en donde estaba detenido por tener documentación falsa. La entrega del documento se basó en un decreto de 2014 que exige que en estos casos el solicitante no tenga antecedentes judiciales o causa abierta en Uruguay -lo cual a ese momento era así-, y ahora, según declararon el canciller Francisco Bustillo y el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, se modificará esa normativa para evitar estos problemas en el futuro.



En el segundo caso, la coalición de gobierno -pero más enfáticamente los legisladores del Partido Nacional- dejó en claro que el pago de tickets de alimentación y la internación en el Hospital Policial de una persona baleada gracias a la firma de Carrera es un asunto que no abandonarán rápidamente en la discusión pública. De hecho, hay dirigentes nacionalistas, como ser los senadores Jorge Gandini y Graciela Bianchi, que entienden que las recientes críticas frenteamplistas a los dichos de Lacalle responden a una estrategia de distracción, para desviar la atención justamente del caso Carrera.



“Intentan poner el foco en otro lado, porque lo de Charles ha sido muy desafortunado, incluidas las propias reacciones del Frente Amplio”, dijo Gandini a El País, al tiempo que Bianchi también comparte que la oposición echa mano de un recurso “más viejo que el agujero del mate, al intentar tapar este caso con espejitos de colores”.



Antes, el senador frenteamplista Daniel Caggiani había pedido la renuncia de las autoridades por lo ocurrido con el pasaporte entregado al narcotraficante -hecho que calificó de “vergüenza”-, y Gandini ya había desafiado en rueda de prensa al Frente a que “interpele” al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, si es cierto que hay una “persecución” contra Charles Carrera. El mismo Carrera que la semana pasada había pedido la renuncia de Heber.

La dureza de estos intercambios, no obstante, en algunos casos genera cierta preocupación. “Creo que no está calificándose debidamente la amplificación que tienen estos niveles de confrontación en las redes sociales, por lo que deberíamos llamarnos a una mayor mesura, y esto está dirigido a toda la dirigencia política en general”, declaró el senador blanco Gustavo Penadés.

Mensaje de Lacalle sobre Ley de Medios generó “sorpresa”



La iniciativa del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Medios en el articulado de la Rendición de Cuentas fue uno de los temas que causó más polémica a la interna de la coalición de gobierno, a la hora de debatir el articulado. De hecho, pese a las largas negociaciones que hicieron los diputados en las últimas semanas, no se llegó a un acuerdo, y la decisión de los parlamentarios fue que el tema se resuelva en el Senado, a donde pasará a discutirse el proyecto en los próximos días.



Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou se mostró molesto con esta decisión, y este jueves pidió a los legisladores que no descarten esos artículos ahora, y que se voten en el plenario de Diputados, de tal manera que quede claro cuál es la posición de cada uno.



“Para mí deberíamos de establecer claramente en Diputados quién vota a favor y quién en contra”, fue lo que dijo el primer mandatario, que agregó: “La calesita legislativa genera incertidumbre, la población tiene que saber quién está de acuerdo y quién no”. Fueron palabras que causaron “sorpresa”, incluso entre legisladores de su propio partido.

“Nos llamó la atención porque hay un acuerdo cerrado entre los diputados, y el tema lo vamos a tratar los senadores”, señaló uno de esos dirigentes a El País.



Las palabras de Lacalle Pou, además, produjeron malestar en Cabildo Abierto, partido desde el cual se opusieron a la derogación total de la normativa, no así de uno de sus ar- tículos: el que actualmente prohíbe a los cableoperadores brindar servicios de internet.



“Retruco, presidente”, dijo el diputado cabildante Sebastián Cal a La Diaria, al anunciar que su colectivo planteará en el plenario votar un aditivo que propone, justamente, solo la eliminación de la disposición que no permite a las empresas de televisión para abonados ofrecer servicio de banda ancha. “Ahora va a saber el presidente quién está arriba o abajo de la calesita”, subrayó el diputado.