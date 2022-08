Lacalle reinauguraba una policlínica y llamó a joven que reclamaba por medicamentos

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, asistió a la reinauguración de la policlínica del barrio Obelisco (Canelones). Durante su discurso, le pidió a una joven, que se manifestaba con un cartel en reclamo de más medicamentos, que se acercara a donde él estaba.

El mandatario hablaba sobre la importancia de la mejora de la policlínica, cuando se interrumpió para decir: “A mí me gustaría que esta señora que está ahí atrás con el cartel... vení un minuto, vení con el cartel y todo”.



La joven se aproximó a donde estaba Lacalle Pou y se paró a su lado, junto a otras autoridades que escuchaban el discurso del presidente. “Está bueno venir a cualquier lugar del país y que los vecinos puedan manifestarse. En este caso, es notorio la manifestación de la vecina, que agradecemos”, afirmó el presidente.

El cartel que llevaba la joven decía "en lugar de venir a reinaugurar manden medicamentos".



“Estos reclamos que siempre son bienvenidos, hacen mucho a la civilización del Uruguay. Que una vecina joven pueda expresarse está muy bueno”, manifestó el presidente poco después en su discurso.



“Y yo quiero hacer hincapié en algo que siempre hemos dicho. Es cierto que es una reinauguración. Nosotros podríamos haber pasado el video del antes y el después, la verdad que nos parecía poco delicado, porque no queremos hablar (de) cómo estaban las cosas”, detalló el mandatario. “Porque en la campaña electoral, ¿qué dijimos? Lo que está bien lo vamos a seguir haciendo, lo que está mal lo vamos a mejorar, y después hay cosas que hay que hacer que nunca se hicieron”, rememoró.



“Y por eso el país es una construcción de mucha gente a lo largo y ancho de los tiempos”, indicó.

Seguimiento semanal de medicamentos, dijo Cipriani

Consultado sobre el faltante de medicamentos, el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo que se viene haciendo "el seguimiento en forma semanal" del tema.



Explicó que hay medicamentos que no están en plaza, "que como no los tiene ASSE no los tiene en sector privado, pero está (dispuesto) cómo se sustituyen y eso sigue en manos de Salud Pública".