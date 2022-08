“Lo que tenemos claro es el plan y hacia dónde vamos”, dijo Lacalle sobre seguridad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este jueves en rueda de prensa respecto a si le dio un plazo al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para obtener respuestas de su plan en materia de seguridad. “No, porque cuando se ponen porcentajes y se ponen plazos, se han puesto en el pasado, a veces no se cumplen, lo que tenemos claro es el plan y hacia dónde vamos y cómo vamos”, respondió.

También dijo que “el problema hoy” se tiene “vinculado a los homicidios”, y que “el resto de los delitos han bajado sensiblemente”.



Ante la pregunta de si una mayor presencia policial puede ayudar a bajar la cantidad de delitos, el mandatario dijo que sí, aunque “un porcentaje importante de estos homicidios está muy vinculado a otras actividades, y es ahí donde hay que combatir fuertemente”.

El presidente también fue consultado sobre cómo toma algunos dichos respecto a Heber del senador frenteamplista Charles Carrera, acusado por encubrimiento. “No voy a entrar en acusaciones de ida y vuelta”, aseveró Lacalle Pou.



"Hay un episodio que tiene mucho tiempo, un episodio que no está aclarado, y un episodio que está en la Justicia", indicó. "Se podrán imaginar que lo que menos puedo hacer yo, aunque tengo mi opinión claramente, es incidir sobre lo que va a decidir la Justicia", sostuvo.



fibra óptica "No buscaba un contrapunto" Más temprano, Lacalle Pou había afirmado que “el gobierno anterior puso fibra óptica en Pocitos” y el actual “en Casavalle”. En rueda de prensa, se le preguntó por qué hizo esa diferenciación.



“No buscaba un contrapunto, estábamos en el Corfrisa, y estábamos hablando de la Justicia al momento de gobernar, los recursos como siempre son escasos y uno tiene que elegir y decidir hacia dónde van esos recursos en los distintos ámbitos”, explicó.



“Un ejemplo claro es el ejemplo del cableado de la fibra óptica, que lo hizo el gobierno del Frente Amplio, que decidió algunos lugares y que nosotros, continuando con ese plan, lo vamos a llevar a lugares que no han sido beneficiados”, indicó.



También le consultaron si ya tiene un sucesor pensado y si esta persona sería de Cabildo Abierto, en caso de que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sea electo como parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “En principio va a ser alguien de Cabildo Abierto, dependerá el nombre que tenga Cabildo Abierto. Pero sí, nunca pensé otra cosa”, contestó.



Ante la pregunta de si le presentaron el nombre de Karina Rando, actual directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública, el mandatario indicó que no. “No me propusieron a nadie”, sostuvo y añadió que esto es “porque todavía no ponen la carreta adelante de los bueyes”.