Senadores del Frente Amplio no negocian la gobernanza de la UAM

La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió “no negociar ni votar” el traslado de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) al Ministerio de Ganadería. El coordinador de la bancada de senadores de la oposición, Charles Carrera, dijo a El País que la forma en la que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, introdujo la propuesta, “es una agresión y una violación de las normas de la Constitución y de la normativa municipal”. “¿Cómo vas a dialogar con alguien que entró a tu casa y se apropió de tus bienes? No nos podemos sentar a negociar”, aseguró el senador.

“Es un antecedente jodido a nivel nacional. Si uno habilita la violación de las normas y permite un antecedente de estos, es embromado para el futuro de la República. En el Frente Amplio, donde tenemos cultura de diálogo, si hay necesidades de cambiar la ley, primero hay que sentarse con los actores. Esto tiene que ser una causa nacional de los 19 gobiernos departamentales”, agregó el senador del MPP, quien destacó que “la dupla Uriarte-Chiesa metió artículos sin informarle al presidente de la República” y esa “no es la metodología correcta de trabajo”.

A la postura cerrada de la bancada frenteamplista se le suma la posición del senador blanco Sergio Botana, que el domingo adelantó que promoverá retirar el artículo de la UAM del proyecto presupuestal para que se discuta a fondo en comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Botana quiere una “gobernanza federal”.

En tanto, en la misma línea que los senadores frenteamplistas, el intendente Christian Di Candia dijo ayer a El País que “no hay espacio para la negociación”. Agregó: “De acá al 26 de noviembre, no. Quizás sí con la próxima administración”.

“La intendencia ya tiene las tierras, son nuestras. La obra sobre las tierras es de la intendencia. La unidad alimentaria hoy está presidida por la intendencia. Lo que se está armando ahora con el equipo de abogados de la UAM y de la IMM son las resoluciones correspondientes a reflotar la comisión administradora del Mercado Modelo y que todo lo que hoy tiene la UAM, inclusive los contratos, pase a la comisión del Mercado”, explicó Di Candia.



Las autoridades actuales y entrantes de Montevideo sí cedieron respecto a otro de los asuntos que tenía en vilo al sector granjero: la mudanza al nuevo predio. Lo anunciaron el miércoles tras su segunda reunión de transición. La inauguración, que estaba prevista para el 3 de noviembre, se postergó.

Así lo explicó Di Candia en diálogo con El País: “Tiene que ver con un tema técnico, no político. Está totalmente resuelto que se va a seguir con las mismas resoluciones, que la mudanza se va a hacer lo antes posible. El tema es que había temas de la obra. Hay cuestiones operativas y de zafra. Por eso conformamos una comisión para que se vea la fecha”.

El intendente, que deja su cargo a Carolina Cosse el 26 de noviembre, dijo que “si no es el 3 será el 10, o el 15”, pero no en seis meses como piden parte de los operadores, a quienes la semana pasada Di Candia consideró que eran “productores afines al gobierno central”. “No va a haber gran diferencia en la fecha. No hay un encaprichamiento. Si da certezas armar esta comisión, preferimos hacerlo”, señaló.