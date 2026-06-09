Senadores del FA se reunieron con Orsi: hablaron de la polémica de la camioneta y respaldaron al presidente

El presidente Yamandú Orsi recibió este lunes a los senadores del Frente Amplio, con quienes mantuvo una reunión de agenda abierta, lo que incluyó varios temas de actualidad, entre los que figuró la reciente polémica que embretó al mandatario, referida a la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe, una semana antes de asumir, y con un descuento de US$ 25 mil.

En el encuentro, mantenido este lunes —según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes políticas—, los legisladores expresaron su respaldo al jefe de Estado, y la confianza en su comportamiento ético, hoy cuestionado por la oposición —y materia que será de análisis por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que recibió unas nueve denuncias contra Orsi en los últimos días.

El caso mereció críticas de la oposición pero también de filas propias, como por ejemplo hizo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien este martes afirmó en Desayunos Informales que, en sus explicaciones por etapas —lo que incluyó un video en el que omitió que, para concretar el negocio, entregó una camioneta Renault que le había sido donada en campaña por otra concesionaria— "aparecieron elementos que requieren más explicación". También se expresó la exvicepresidenta Lucía Topolansky en las últimas horas: dijo en entrevista con Radio Sarandí que Orsi procedió con "la espontaneidad de un vecino" y que le faltó sentir "en la piel" que es "presidente de todos los orientales".

"El respaldo fue unánime", dijo a El País uno de los senadores que participó del encuentro que se hizo al mediodía del lunes, en el que también participó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y en donde compartieron un almuerzo.

Orsi, por contrapartida, ofreció mostrar toda la documentación referida a este tema para que todo aquel que quisiera "sacarse dudas" sobre cómo y de qué manera adquirió su camioneta, pudiera hacerlo.

Qué caminos políticos tomar para que la polémica quede definitivamente atrás fue una preocupación compartida por todos los presentes.

Rendición de Cuentas en el horizonte

Sin embargo, el diálogo también sirvió para que algunos senadores compartieran sus reflexiones sobre el rumbo del gobierno, y qué estrategia seguir para poder superar una "coyuntura adversa", medida en gran parte en la importante caída de la aprobación del gobierno, según coincidieron todas las últimas encuestas, pero también palpada en tormentas como esta que sobrevino a raíz de la polémica con el vehículo oficial, así como otras que produjeron cortocircuitos en la interna frenteamplista.

"Tenemos claro que el gobierno tiene un problema, y que la coyuntura no es nada favorable", precisó en este sentido uno de los consultados, que añadió: "La percepción de la bancada es que hay dificultades de gestión política y que no se están viendo resultados, no podemos gritar goles".

En este sentido, aunque nadie manifestó iniciativas concretas, sí hubo planteos de que la Rendición de Cuentas venidera, que según ya adelantó el gobierno no tendrá incrementos de recursos por encima de los ya previstos en la Ley de Presupuesto, tenga alguna "movida fuerte", que genere impacto positivo en la agenda.

Orsi tomó nota de todos estos planteos y, "al pasar", y como para que no quedaran dudas, les manifestó que "respaldaba" íntegramente a todos sus ministros.