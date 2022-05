Sector banca privada de AEBU se declara en conflicto y habrá paros sorpresivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sector financiero privado de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) se declaró en conflicto permanente desde este lunes y "es de esperar que desde hoy en adelante ocurran paros sorpresivos en la banca privada", dijo a El País Juan Fernández, presidente de ese sector del sindicato bancario. La razón, explicó, es el despido de 16 trabajadores del Citi que fue anunciado en diciembre pasado.

El conflicto comenzó en diciembre cuando la empresa informó al sindicato y a los 16 trabajadores involucrados (13 sindicalizados y tres no afiliados) que se vendería la porción de su negocio relativa a inversiones a una firma ubicada en zona franca, explicó Fernández. "Como consecuencia de ese negocio millonario en dólares, el banco decidió que todo el personal afectado a esa tarea quedaba desvinculado", agregó.



Desde ese momento, dijo el presidente del sector financiero privado de AEBU, han intentado negociar con la empresa e incluso el Ministerio de Trabajo convocó a las partes, pero Citi no aceptó sentarse a la mesa, afirmó.



"No es una imposibilidad económica del banco atender a estos planteos, es una postura política. Sería temerario decir que es algo de clase, pero tiene todo el olor. Estamos en una situación inédita, nunca nos sucedió que un banco nos plantee las cosas así y nos diga que no tiene nada que conversar", dijo Fernández y adelantó que el conflicto hoy abarca al sector financiero privado, pero que no se descarta que se abarque al público.

"Va a ser absolutamente incómodo para la clientela de los bancos privados, pero va a estar garantizado que ninguna de las actividades afectará pago de salarios o jubilaciones. Todo lo demás puede estar interrumpido, porque el Citibank despide 16 trabajadores y no establece mesa de negociaciones. Esto es lo que se viene de acá a unos cuantos días", agregó.

Fernández sostuvo que, si bien el objetivo mayor sería el de revertir todos los despidos, por ahora AEBU no tiene "más aspiración que instalar una mesa de negociación para solucionar el problema".



"Es una carrera contra un tiempo que no está definido. (El despido) llegará inexorablemente, pero esto es sui generis porque no hay fecha límite establecida", recalcó el sindicalista, y explicó que esa falta de plazo marcado se debe a que hasta que las autoridades estadounidenses no aprueben la venta de la división inversiones del Citi no se hará efectivo ni el negocio, ni los despidos.



Además, remarcó que el comprador podría mantener a los empleados que se van a despedir, ya que la división se mantendrá activa. "Allí hay gente con más de 20 años de trabajo", sostuvo Fernández.