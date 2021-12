El banco Citi vendió su operativa offshore en Uruguay al corredor de bolsa con sede en Miami Insigneo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras varios meses de negociación, el banco estadounidense Citi vendió el negocio de administración de patrimonio offshore que tiene en Uruguay al corredor de bolsa con sede en Miami, Insigneo.

Las empresas firmaron un acuerdo para que Insigneo adquiera Citi Asesores de Inversión Uruguay y Citi International Financial Services (CIFS), el corredor de bolsa del banco con sede en Puerto Rico, según informó el sitio especializado Citywire Americas.



El banco confirmó en un comunicado la operación y dijo que ambas ventas se encuentran sujetas “a aprobaciones regulatorias”.



El sitio especializado había informado en mayo pasado que Insigneo y Citi estaban en conversaciones por la operación offshore de manejo de patrimonios del banco en Uruguay. Las negociaciones se estancaron luego que el entonces CEO de Insigneo -uno de los principales impulsores de la compra-, Daniel de Ontañon fuera puesto en licencia administrativa tras una disputa sobre indemnizaciones.

Luego de la salida de De Ontañon de Insigneo, las negociaciones volvieron a tomar impulso y finalizaron recientemente.



El comunicado del banco, explicó que “Citi mantendrá todas las relaciones de depósito bancario existentes con clientes de gestión patrimonial que pasan a Insigneo. Además, Citi e Insigneo han acordado explorar la posibilidad de que Citi ofrezca servicios bancarios a los clientes existentes de Insigneo. La sólida presencia de Citi en Puerto Rico y en Uruguay, en el servicio a clientes institucionales, continúa sin cambios”.

El acuerdo no incluye la operativa de banca corporativa de Citi en Montevideo ni la oficina de gestión patrimonial onshore de Citi en la Ciudad Vieja de Montevideo, que es supervisada por Gustavo Amoza y tiene alrededor de una docena de asesores que atienden a clientes en Argentina y Uruguay.



Al año pasado, Citi Asesores de Inversión Uruguay, el negocio de gestión patrimonial offshore del grupo ubicado en la zona franca Zonamérica de Montevideo, contaba con 35 asesores y estaba dirigido por Ignacio de Castro. Además, tenía activos bajo manejo por unos US$ 7.000 millones.



Raúl Henríquez, presidente y CEO de Insigneo, comentó: “Estamos sumamente felices de incorporar CIFS y Citi Asesores a la plataforma creciente de Insigneo Financial Group, y nos complace continuar nuestra relación con Citi como proveedor de servicios bancarios para nuestros nuevos clientes”.