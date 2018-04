El sector de Astori evitó votar declaración de apoyo a Lula

Aprobada por unanimidad, dice al final la declaración de la Mesa Política del pasado viernes, en la que el Frente Amplio expresa su solidaridad y respaldo al "compañero Luiz Inácio Lula Da Silva", así como al Partido de los Trabajadores. El detalle es que Asamblea Uruguay, sector que encabeza el ministro de Economía Danilo Astori, se retiró antes del organismo para no votar la resolución.

Fuentes oficialistas indicaron a El País que antes de que se sometiera a consideración el texto de la resolución —redactada por el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio José Bayardi— la delegada de Asamblea Uruguay y senadora Daniela Payssé decidió irse para no votar en contra. Ayer, El País intentó varias veces comunicarse con la legisladora, pero ésta no contestó el llamado telefónico.

Consultado el delegado del sector en la Carifa acerca de la condena a 12 años de prisión al expresidente de Brasil, Sebastián Hagobian dijo a El País que "la ética en la política es lo principal (...) El conjunto del sistema político de Brasil ha demostrado tener aspectos negativos de cómo se manejan los fondos públicos. Esto le hace mal a la política, la Justicia debe actuar y se deben respetar sus fallos. Es importante que los mismos tengan la garantía del debido proceso y que si se condena a Lula sea con pruebas tangibles y no refutables, porque sino se habla mal del sistema brasileño", señaló.

Preguntado acerca de si la izquierda debe aprender alguna lección del caso Lula, Hagobian señaló que "debe mantener su línea ética de combate de la corrupción, sea donde sea (...) Si alguien identificado con la izquierda, sea quien sea, comete un acto de corrupción la propia izquierda tiene que salir en primer lugar a condenar ese desvío", subrayó.

En otras oportunidades Asamblea Uruguay ha marcado distancia de declaraciones del Frente en materia de política internacional. Por ejemplo, en enero el sector de Astori votó en contra de la declaración de respaldo a Lula cuando fue condenado por la Justicia. En ese momento se argumentó que se requería más tiempo para analizar la situación.

Por su parte, el Nuevo Espacio, sector que encabeza el senador Rafael Michelini, no quiso dar su voto meses atrás para denunciar un "golpe de Estado" en Brasil como pretendía el resto del Frente Amplio.

Esta vez, el sector incidió para que se modificara parte del texto de la declaración propuesta de Bayardi, lo que fue determinante para dar su voto y así aprobarla. Michelini dijo ayer a El País que en el caso de Lula "prima el principio de inocencia (...) Al no dejarlo presentar, dentro de dos años, si lo declaran culpable, ¿qué pasa y quién se hace cargo de eso?", preguntó. En ese marco, aseguró que "toda persona es inocente hasta que se demuestre que es culpable y esta resolución lo que hace es dejarlo fuera de la carrera electoral". Según el legislador, este tipo de decisiones judiciales "afectan el curso electoral y por lo tanto a la democracia". Michelini agregó que acompañó esta declaración del Frente Amplio, porque no se hace referencia a que la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff fue un golpe de Estado. "Cómo puede serlo si funciona el Parlamento, no hay ningún medio de prensa que esté cerrado", acotó.

Hermanos.

El Frente Amplio mantiene una relación de larga amistad con el Partido de los Trabajadores de Brasil. Esto motivó que el propio Lula fuera el principal orador en el acto aniversario del Frente Amplio realizado en 2011, en ocasión de que se celebrara el 40 aniversario de la coalición. Para el oficialismo, la negativa del Habeas Corpus del Supremo Tribunal de Justicia al exmandatario "no hace otra cosa que confirmar las acciones impulsadas por la élite económica que, con la complicidad de los grandes medios de comunicación, actores del Poder Judicial, la Procuraduría General y de la Policía Federal, han promovido una acusación y una sentencia carente de pruebas".

Según el oficialismo, el objetivo de este accionar es retomar el control de las decisiones políticas y económicas de Brasil. El objetivo es "revertir los avances y conquistas logrados en los gobiernos del PT en beneficio de los más postergados, instrumentando un modelo excluyente, como el que se ha venido aplicando desde la destitución de la presidenta Dilma", señalaba la declaración.

Dentro del Frente, sectores como el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista emitieron declaraciones públicas en respaldo al expresidente de Brasil.

El Pit-Cnt organiza una marcha hasta la Embajada de Brasil

"El miércoles acá a la Embajada de Brasil, en defensa de la democracia", escribió ayer en su cuenta de Twitter el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala.

Esta no es la primera actividad que organiza la central sindical en respaldo del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva, quien se encuentra preso desde el pasado sábado en Curitiba.

El viernes, la vicepresidenta Lucía Topolansky (MPP) participó como oradora de un acto en rechazo de la prisión a Lula organizado por el Pit-Cnt. "Un puñado de jueces lo culpan a Lula por presunción. Nosotros presumimos que Lula es inocente. Si las presunciones valen para un lado, pueden valer para el otro. Estamos de acuerdo con lo que se decía aquí, acá lo que está siendo atacado es la democracia en Brasil y en América Latina", sostuvo la vicepresidenta. Por su parte, el primer madatario Tabaré Vázquez evitó ayer opinar sobre la prisión de Lula en Brasil.