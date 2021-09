Sanguinetti sobre referéndum: "Votar el no va a ser un mandato cívico tan claro como el de 1980"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, continuó con la defensa que realiza a la Ley de Urgente Consideración (LUC) a través del "Correo de los viernes" y expresó que "votar el no va a ser un mandato cívico. Tan claro y fuerte como el de 1980".

"Para la coalición es fundamental derrotar al referéndum y lograr que el no sea mayoritario cuando corresponda votar, que según parece será en febrero o marzo", indicó Sanguinetti.



Como en ocasiones anteriores, el exmandatario hizo foco en la seguridad pública y los cambios que se registraron a partir de la ley. "¿Alguien piensa lo que, anímicamente, le ocurriría a esa policía si se deroga la ley y pierde la razonable presunción de que actuó dentro de las normas, salvo prueba en contrario?", cuestionó.



"El gobierno pasado tuvo en el tema seguridad su talón de Aquiles. Se triplicaron las rapiñas y el narcotráfico avanzó en todas sus dimensiones, la nacional y la internacional. El clima de permisivismo que se generó con los gobiernos frentistas, comenzó en la primera presidencia del Dr. Vázquez, cuando la famosa liberación de presos del Ministro Díaz. Luego, solo se fue agravando hasta que llegamos a lo que llegamos: 400 homicidios por año y 31 mil rapiñas, cuando en el período de la crisis del 2002 eran 10 mil", agregó.



Por otra parte, Sanguinetti también mencionó la educación y expresó que "la derogación de la LUC significaría clausurar toda posibilidad de cambio, retornar a la rutina y volver a la politización desenfadada".



El secretario general indicó que, además, lo que se pretende con el referéndum es "infringirle una derrota al gobierno de coalición. Paralizarlo. Poner marcha atrás. Tomar revancha".



"Esto impone a toda la ciudadanía democrática, un profundo deber de conciencia. Aun quienes votaron al Frente podrían entender que esto es desconocer el voto popular que, aunque no les alegre, es lo que resolvieron las urnas; que no se puede atar de pies y manos a un gobierno porque no sea de su preferencia", indicó.



Actualmente la Corte Electoral se encuentra en el proceso de conteo y validación de las firmas entregadas. En caso de llegar al total necesario, se habilitaría un referéndum que tiene como objetivo derogar 135 artículos de la LUC.



La votación es obligatoria y podría tener lugar entre febrero o marzo del año que viene.