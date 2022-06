Sanguinetti dice que el Partido Colorado está "descabezado", pero es "decisivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El dos veces expresidente, Julio María Sanguinetti afirmó que el Partido Colorado está "descabezado" y sin "candidatos a la vista" de cara a las próximas elecciones, pero enfatizó que se mantiene como una fuerza "decisiva".

"Estamos descabezados, es decir, no tenemos candidatos a la vista. Sin embargo, hay una efervescencia de juventud fantástica. Las casas del partido están siempre llenas", dijo Sanguinetti entrevistado por Desayunos Informales.



Según el histórico líder del partido esta situación se debe a varios factores: "La primera es obvia: hemos tenido accidentes en el camino. El proceso de renovación nos ha resultado difícil. Ya no tendría que estar metido en esto, sino solo en los libros y los estoy haciendo a empujones. Tuvimos la etapa Pedro (Bordaberry), muy importante. Luego Pedro se apartó. Luego la etapa (Ernesto) Talvi con el resultado conocido. Es decir, ha habido proceso de renovación con gente cabal, importante, que, sin embargo, no cuajó".



Sanguinetti admitió que en todo ese proceso no se aumentó el caudal de votos, pero marcó la importancia que tiene el partido. "No hemos logrado subir los votos, pero somos decisivos. Porque hay un republicanismo laico, una garantía que el Partido Colorado representa en el Estado. No somos privatistas ni inmobilistas, somos reformistas y somos la garantía de eso. Somos decisivos", dijo.



El líder colorado planteó ese escenario en un contexto de partidos políticos que dijo han tenido cambios en los últimos años. "Lacalle Pou se ha ido más al centro (respecto de Luis Alberto Lacalle Herrera)", afirmó. En tanto, el Frente Amplio, a su juicio, "se ha ido más a la izquierda". "El Frente Amplio ha dejado de ser propiamente un partido político de Seregni, Vázquez o Astori para ser una estructura corporativa. El Frente Amplio es hoy el sindicalismo. Pereira se enojaba cuando yo decía esto hace dos años. Pero hoy no hay duda. El sindicalismo es el Frente o el Frente es el sindicalismo. Este es un cambio cualitativo muy importante. Por eso es que el Frente Amplio se encierra a veces en esas posiciones que no tuvo Vázquez o Astori", remarcó.



"Yo estoy aquí forzado por las circunstancias, y no puedo -o no debo- ser candidato. ¿A quién se le ocurre que a los 89 años alguien pueda estar siendo candidato por más que uno se sienta particularmente bien? Hemos tratado de cruzar el desierto, ayudar a que el partido mantuviera su unidad, su vida institucional, que está muy fuerte y muy bien", resumió entonces Sanguinetti sobre su rol.



A futuro dijo que "habrá candidatos, por su puesto, el año que viene emergerán" y no descartó que haya lugar para Bordaberry porque "es un activo para el partido", afirmó.



Consultado sobre la posibilidad de tener al presidente del Codicen, Robert Silva como candidato dijo: "Hoy lo peor que podemos hacer con Robert Silva es contaminarlo de candidaturas. Tiene un enorme rol a cumplir, lo está haciendo muy bien en una época muy difícil. La candidatitis es una endemia en Uruguay".