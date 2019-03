Sanguinetti: balotaje será entre quien cree que Venezuela es una democracia y quien no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente en dos instancias Julio María Sanguinetti confirmó esta mañana que será precandidato a la presidencia de la República en las elecciones de este año y dijo que impulsará un gobierno de coalición de la oposición y que en esta instancia electoral el balotaje será entre quien considera que Venezuela es una dictadura y quienes ven una democracia.

"Ya nos tocó una vez producir un cambio en paz, ahora vamos a ser parte de otro cambio en paz de una coalición frentista a una coalición opositora", remarcó Sanguinetti al anunciar su candidatura. “Presidente o no presidente, esa es otra historia”, apuntó.

Sanguinetti dijo que "siempre" estuvo en el debate político, pero que tomó la decisión de candidatearse porque el Partido Colorado "estaba alicaído, triste, con encuestas que daban cada vez peor" y finalmente "resurge". Valoró el "esfuerzo" de Ernesto Talvi, y José Amorín Batlle. "A mi edad no ha sido una cosa sencilla, pero hice toda una pretemporada, la gente respondió y esta marea me trajo hasta aquí y veremos hasta donde me lleva en el futuro", dijo Sanguinetti, quien aclaró que lo que lo mueve "es el cambio de país". "A esta altura de la vida no me conmueve la interna lo que me conmueve el país", graficó.



El expresidente planteó que tiene dos objetivos: por un lado que el Partido Colorado resurja y por otro que "se instale la idea de un gobierno de coalición de la oposición".



"La idea de coalición es fundamental porque no se trata de oposición por oposición, se trata de construir una alternativa que es lo que tenemos que ofrecer a la ciudadanía. Tenemos que ofrecer un cambio para que cambie la visión de la seguridad, la aplicación rigurosa de la ley, que quien está en el gobierno sea el primer maestro, el primer policía. Aquél impulso reformista de nuestra segunda presidencia con Rama en la educación, tenemos que reconquistar ese espíritu de reforma con otras alternativas, pero tenemos que salir de esta situación de estancamiento. Tenemos una profunda decadencia social. Hay una gran pérdida general de valores. Tenemos que volver al mundo que soñamos con la forestación, las zonas francas que fue mirar en grande y hacia adelante. Hay que volver a mirar en grande", dijo Sanguinetti, quien enfatizó: "Hay que rescatar lo mejor del viejo país".



El ahora precandidato por el Partido Colorado ahondó en sus aspiraciones y dijo que hay que reconstruir "la ética del trabajo" y "el respeto". "Que el debate político no lleve a la descalificación personal. No puede ni debe ser. Discutamos ideas, rumbos, nuestra mejor concepción del país, pero no caigamos en eso. Eso es lo que tenemos que rescatar del Uruguay de siempre, de la confianza. Tenemos que lograr de nuevo una sociedad de confianza entre nosotros que supere la brecha y la división que en un momento impuso la guerrrilla, después la dictadura y que cada tanto aparece de vuelta".



Venezuela

Sanguinetti remarcó varias veces las diferencias con el gobierno sobre la postura sobre la crisis que atraviesa Venezuela. "Creemos que Venezuela es una dictadura y no una democracia".



"Venezuela no es un debate internacional. Es una definición sobre la libertad", dijo Sanguinetti y remató: "El balotaje no va a ser de partidos va a ser de un lado los que creen que Venezuela es una democraica y del otro lado los que creemos que es una dictadura".