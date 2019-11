Saludos de presidentes a Lacalle Pou marcan las nuevas alianzas regionales

Algunos de los saludos del exterior que recibió ayer jueves el presidente electo Luis Lacalle Pou, comienzan a desvelar los cambios que el nuevo gobierno le dará a la política exterior. Por ejemplo, Lacalle Pou recibió la llamada del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que no felicitó al argentino Alberto Fernández cuando resultó electo el pasado 27 de octubre. Lacalle Pou también recibió el saludo del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, pero no de Nicolás Maduro, cuyo régimen el presidente electo califica de dictadura violadora de los derechos humanos.

También fue muy significativo el mensaje del embajador de Estados Unidos, Kenneth George, que destacó el proceso electoral uruguayo.



“Una vez más, Uruguay ha demostrado ser un ejemplo de democracia en acción. El respeto por el proceso electoral, como quedó demostrado por todos los partidos políticos y los uruguayos mientras esperaron durante días por los resultados, es un ejemplo sobresaliente ante la disminución de la fe en la democracia en América del Sur”, dice la declaración difundida por la embajada.



“Los uruguayos -agrega- expresaron su derecho humano más básico: el derecho a elegir libre y justamente a sus líderes. Esta es una tradición que refleja el respeto de Uruguay hacia la democracia, las elecciones libres y el estado de derecho”.

Otro saludo que se destacó fue el del líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido por unos 60 países como presidente encargado de Venezuela. El gobierno saliente del Frente Amplio, en cambio, se ha mantenido alineado al régimen de Nicolás Maduro. El mensaje de Guaidó y la respuesta de Lacalle Pou adelantan un cambio de posición de Uruguay a partir de la asunción de Lacalle Pou en marzo.

“Felicito a todo el pueblo uruguayo y a su Presidente electo @LuisLacallePou. Cuente con toda nuestra disposición de trabajar unidos por nuestros pueblos. Sabemos que contamos con su apoyo en la lucha por la restauración democrática que libramos en #Venezuela”, dijo Guaidó en un twitter.



De inmediato Lacalle Pou le respondió por la misma red social. “Así será. En defensa de las democracias y de los DDHH”.



Hasta anoche, el régimen de Maduro no había reaccionado a la victoria de Lacalle Pou.

El presidente electo de Argentina, el kirchnerista Alberto Fernández, que dijo que tenía una relación “óptima” con Lacalle Pou, expresó su saludo a última hora del jueves.



"Felicitaciones a @LuisLacallePou, presidente electo de Uruguay, con quien espero que podamos seguir trabajando juntos por nuestros pueblos y por la integración regional. Tenemos el gran desafío de fortalecer la democracia y terminar con la desigualdad en nuestro continente", escribió en Twitter.



También lo hizo el gobierno saliente de Mauricio Macri. En un comunicado, la Cancillería argentina enfatizó su “firme compromiso” de continuar trabajando con el próximo Ejecutivo de Uruguay, con el que aspira a construir “un horizonte de crecimiento acorde con las aspiraciones de ambos pueblos a uno y otro lado del Río de Plata”.

El presidente Macri también saludó a Lacalle Pou a través de Twitter. “Felicitaciones a @LuisLacallePou por su victoria en las elecciones. Deseo que Argentina y Uruguay sigan avanzando en este camino común por el bienestar de nuestros ciudadanos”, escribió Macri, que el próximo 10 de diciembre entregará el gobierno a Fernández, que tendrá como vicepresidenta a Cristina Kirchner.



El otro socio mayor del Mercosur, Brasil, también le dio la bienvenida a Lacalle Pou. El presidente Jair Bolsonaro se comunicó ayer jueves por teléfono con Lacalle Pou, a quien felicitó por su victoria e invitó a “trabajar juntos” en favor de ambos países.



La reacción del presidente brasileño respecto a la elección de Lacalle Pou ha sido muy distinta a la que tuvo cuando, el 27 de octubre, Fernández ganó en Argentina. Hasta ayer jueves, ni Bolsonaro personalmente ni el Gobierno brasileño han establecido ningún contacto con representantes del kirchnerista.

Bolsonaro ya adelantó que no acudirá al acto de investidura de Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires, en el que estará representado por el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra. El presidente brasileño sí vendrá a Montevideo el 1º de marzo a la asunción de Lacalle Pou.



Si bien Bolsonaro se ha referido a Fernández como un “bandido de izquierda”, esta semana matizó en algo sus palabras. El miércoles anunció su intención de ser “pragmático” en las relaciones con Argentina y aseguró que, al menos por su parte, el fuerte intercambio comercial entre ambos países “continuará”.



Estas declaraciones de Bolsonaro llegaron después que su canciller, Ernesto Araújo, afirmara en una entrevista con el diario Valor Económico el lunes, que la salida de Brasil del Mercosur es una posibilidad en caso de que Argentina cambie su visión sobre la apertura económica del bloque. “Aparentemente en Argentina hay una visión profunda que va en contra de los postulados básicos del Mercosur”, dijo Araújo.

Lo que espera Brasil de Lacalle Pou lo resumió el diario OGlobo: “Nuevo gobierno uruguayo tendrá que ser el equilibrio en las tensiones Brasil-Argentina”, tituló un análisis en su edición web de ayer jueves.



El nuevo gobierno de Lacalle Pou va a promover una flexibilización del Mercosur a fin de negociar acuerdos bilaterales con terceros países.

Los presidentes de los países que integran el Mercosur tienen previsto reunirse los días 4 y 5 de diciembre en la localidad de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, en la que será la última cumbre a la que asistirá Macri. Uruguay estará representado en esa cumbre por la vicepresidenta Lucía Topolansky.

El otro socio del Mercosur, Paraguay, también saludó ayer a Lacalle Pou. “Acabo de conversar con el presidente electo @LuisLacallePou. Felicidades al pueblo de Uruguay. Esperamos seguir estrechando los lazos de amistad que unen a nuestros pueblos”, escribió en Twitter el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, que se encuentra de visita oficial en Uruguay, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, fueron otros mandatarios que saludaron a Lacalle Pou.



Un Mercosur “pragmático” para limar asperezas

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, dijo estar de acuerdo con el brasileño Jair Bolsonaro en alcanzar un “vínculo pragmático” en el Mercosur más allá de diferencias ideológicas.



“Vi con alegría que el presidente de Brasil propuso tener un vínculo pragmático para el Mercosur. Es lo que tenemos que hacer porque el Mercosur lo va a superar a Bolsonaro y a Alberto Fernández”, dijo. Fernández, que asumirá el 10 de diciembre, se manifestó a favor de “profundizar el Mercosur”, al hablar ante empresarios en la 25 Conferencia de la Unión Industrial Argentina.



“Qué el Mercosur en la coyuntura tenga presidentes que piensan diferente, no me hace perder de vista la importancia del Mercosur, y ninguna disputa personal que yo pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en un lugar equivocado”, agregó y sus palabras fueron aplaudidas por los industriales. El bloque regional es “la unión de los pueblos: es Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil con Bolivia y Chile como asociados, para construir un mercado común que nos permita enfrentar el desafío de la globalización con más fuerza”, expresó Fernández.