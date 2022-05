"Va a ser más ruido que nueces", pronosticó Mujica sobre la Cumbre de las Américas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Me parece que va a ser más ruido que nueces". Esa fue la consideración que hizo este viernes el expresidente José Mujica sobre la IX Cumbre de las Américas, que encabezará el mandatario estadounidense Joe Biden y se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos del 6 al 10 de junio.

"Desde hace mucho tiempo la política de Estados Unidos no le da América Latina mayor importancia y hoy está centrado en el conflicto de Ucrania", señaló Mujica sobre esta instancia, de la que participará el presidente Luis Lacalle Pou, que hoy mantuvo una reunión con un asesor especial del Gobierno de los Estados Unidos por este tema.

Sobre la síntesis de este encuentro de líderes políticos, estimó en diálogo con 970 Noticias (Radio Universal) que "probablemente se planteen algunas cosas más bien declarativas del conflicto de Ucrania, pero no creo que acontezca mucho más".



Valoró, en ese sentido, que este tipo de cumbres "están muy venidas a menos hace tiempo; desde el punto de vista práctico poco reflejan a la necesidad de los pueblos". Tras estas consideraciones, puntualizó: "Ojalá me equivoque, pero pienso que será de lo mismo".



Los gobiernos de Argentina y México, encabezados por figuras vinculadas con la izquierda latinoamericana, no han confirmado aún su participación. Estados Unidos confirmó ayer que no invitó a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que "todavía" no ha cursado una convocatoria para este país.