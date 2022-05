Enviado de Joe Biden: voz de Uruguay "se oye más allá del contexto regional"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou y el canciller Francisco Bustillo recibieron este viernes a Chris Dodd, exsenador demócrata estadounidense y asesor especial del Gobierno de los Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas, de la que el presidente de Estados Unidos Joe Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles del 6 al 10 de junio. El mandatario uruguayo participará de esta instancia.

"El Uruguay es un socio confiable y referente en valores e instituciones democráticas en el Hemisferio Occidental. Su voz se oye más allá del contexto regional, y esperamos encontrar nuevas formas de trabajar juntos por un mundo más justo y seguro", declaró Dodd, según consigna la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.

Dodd "felicitó y agradeció a Uruguay por su liderazgo hacia una región democrática", y planteó que "construir un futuro sustentable, resiliente y equitativo es una prioridad para nuestros países", consigna la embajada estadounidense.

Por otro lado, se planteó que el funcionario "elogió a Uruguay por su contribución liderando el Plan de Acción en Salud durante el Grupo de Revisión de Implementación de la Cumbre". Este es el "órgano central de gestión del Proceso de Cumbres".



Desde la sede diplomática de Estados Unidos se planteó que esta cumbre "jugará un rol fundamental en el futuro de la región". En ese sentido, "gobiernos, sociedad civil y sector privado desarrollarán una visión conjunta en base al tema de este año: 'Construir un futuro sustentable, resiliente y equitativo'".



Estados Unidos confirmó este jueves que no invitó a Venezuela ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas, y se mostró más ambiguo sobre Cuba al señalar que "todavía" no ha cursado una convocatoria para este país.



Argentina y México por el momento no han confirmado su presencia en la cumbre porque buscan que sea "sin exclusiones". Dodd estuvo este miércoles en Buenos Aires y se reunió con el presidente argentino Alberto Fernández. Tras el encuentro, manifestó en una comunicado que espera que Argentina sea un "participante activo" en la cita que impulsa Joe Biden.



El exsenador dijo que el presidente estadounidense le pidió que se reuniera "con líderes de toda la región", de acuerdo a declaraciones difundidas por la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.