Rodolfo Pereyra será el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, tras retiro de Fajardo

CARGO

El brigadier se desempeña hasta el momento como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

El Poder Ejecutivo designó al brigadier Rodolfo Pereyra como nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa, informó este miércoles el Ministerio de Defensa Nacional. El anuncio sucede después del retiro del general Gustavo Fajardo.

El Poder Ejecutivo designó al brigadier general Rodolfo Pereyra, como jefe de Estado Mayor de la Defensa. El brigadier general Pereyra se desempeña actualmente como Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. A continuación el currículum profesional del brig. gral. Pereyra — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) March 9, 2022

Hasta el momento, Pereyra se desempeña como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, cargo que ocupa desde el 22 de julio de 2020.

Tras su retiro, Gustavo Fajardo fue sancionado con cinco días de arresto a rigor por haber utilizado un camión del Ejército para realizar una mudanza personal.