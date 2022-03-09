Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Rodolfo Pereyra será el nuevo jefe del Estado Mayor de la Defensa, tras retiro de Fajardo

09/03/2022, 18:51
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Rodolfo Pereyra. Foto: Ministerio de Defensa Nacional

CARGO

El brigadier se desempeña hasta el momento como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

El Poder Ejecutivo designó al brigadier Rodolfo Pereyra como nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa, informó este miércoles el Ministerio de Defensa Nacional. El anuncio sucede después del retiro del general Gustavo Fajardo

Hasta el momento, Pereyra se desempeña como jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, cargo que ocupa desde el 22 de julio de 2020.

Tras su retiro, Gustavo Fajardo fue sancionado con cinco días de arresto a rigor por haber utilizado un camión del Ejército para realizar una mudanza personal.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Ministerio de Defensa

Te puede interesar