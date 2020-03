La respuesta de OSE y UTE a pedido de datos de la OPP: "Es falso que pidieron información"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una carta enviada en la tarde de ayer miércoles al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie, las empresas UTE, OSE y Antel informaron que no le enviarían los datos que les había solicitado. La única que se desmarcó fue Marta Jara, presidenta de Ancap, quien consideró que debía cumplir con su trabajo de reportarse al gobierno de turno.

En la mañana de este jueves tanto el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, como el presidente de OSE, Milton Machado, dieron su visión con respecto al pedido de Alfie y hablaron sobre la acción coordinada de los entes que se decidió con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

"Acá hay un malentendido", dijo Casaravilla en diálogo con el programa radial En Perspectiva, "porque lo que pide la nota (de Alfie) no es información, lo que pide es un estudio tarifario y eso es explícito", indicó.



En la misma línea se pronunció Machado, al ser consultado por radio Sarandí: "Si leen la nota de la OPP, el director lo que nos pide es el precio de venta de los productos y servicios, o sea tarifas. Lo que nos está pidiendo entonces es saber cuál es el costo de venta que nosotros consideramos que tiene que vender el organismo".



"Lean la nota: habrá datos y pedido de información, pero lo que nos está pidiendo en síntesis es cuál es el precio de venta del producto, o sea cuánto hay que subir la tarifa para vender el agua o los costos de tarifa de saneamiento de OSE y en función de eso fue que contestamos", resumió.



Por su parte Casaravilla indicó que hay un pedido explícito de un estudio tarifario, que implica que "en función de determinadas hipótesis (se debe) hacer una cuenta aritmética para hacer ese ajuste de tarifas".



"Es falso que lo que nos pidió la OPP es información, lo que nos pidió es que hagamos un estudio tarifario, pero lo que embarra la cancha es que las hipótesis que plantea son incorrectas, sesgadas y tendenciosas", consideró.



"Para hacer los estudios tarifarios la OPP tiene absolutamente, con dos lugares después de la coma, toda la información", indicó el presidente de UTE."Hace 10 años cada vez que voy y me siento con la OPP y el MEF (Ministerio de Economía), y la OPP ya tiene absolutamente hecha toda la cuenta y empezamos discutir sobre las hipótesis", agregó.



Casaravilla dijo además que la solicitud de Alfie indicaba que se hiciera una proyección sin tener en cuenta, por ejemplo, "las eventuales disminuciones de los gastos" y que en cambio que se "mantenga el nivel de gastos", lo que hace que "el número sea más grande".



"Eso muestra realmente la intencionalidad que tiene de que haga esa cuenta, me está obligando a hacer una cuenta que es formalmente incorrecta", opinó.



Machado indicó por otra parte que hubo una acción coordinada para responder y que el objetivo de poner el cargo a disposición se basa en que las nuevas autoridades "tomen las decisiones que les corresponden, con total derecho, respecto a las políticas públicas macroeconómicas".

El nuevo gobierno considera que la postura del Frente Amplio no demuestra colaboración institucional. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, mostró su discrepancia. “No contribuye, porque políticamente cada partido puede decir lo que quiera, ahora políticamente dar instrucciones para no dar información al nuevo gobierno nos parece que no es del todo correcto, no es del todo republicano", comentó a la prensa.



Con respecto al tipo de datos que se pidió, el secretario de Presidencia aseguró que se trata de "información técnica" referida puntualmente a la evolución de costos, la evolución de ventas, y más datos de proyección.