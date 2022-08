Rendición de Cuentas: vuelven a intentar llegar a un acuerdo por la Ley de Medios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Ley de Medios es una piedra en el zapato para la coalición de gobierno. Las negociaciones se dan pero no logran ponerse de acuerdo en qué hacer. El proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo tiene un mensaje claro: derogar la ley por completo. Sin embargo, otros partidos no comparten la medida. A pesar de las largas reuniones entre los legisladores en comisión, el proyecto llegó al plenario sin una resolución.

Todo parecía indicar que se dejaría la discusión para el Senado. No obstante, ahora, los diputados proponen y analizan plantear aditivos para encontrar un camino que resuelva el tema en su cámara.



El proyecto de Rendición de Cuentas ingresó ayer al plenario y, en su primer día de discusión, Cabildo Abierto presentó un aditivo para dar una nueva redacción al artículo 56 de la Ley de Medios. Se trata de la norma que prohíbe a los cableoperadores ofrecer transmisión de datos (internet). De aprobarse la propuesta firmada por los diputados Álvaro Perrone y Sebastián Cal, dicha disposición cambiaría y las empresas podrían vender el servicio.



A esta situación se suma que el presidente Luis Lacalle Pou dijo el jueves que su “posición personal y hablada con miembros del gobierno es que en Diputados se voten los artículos (de la Rendición de Cuentas que derogan la Ley de Medios)”. “Que se vote a favor o en contra”, afirmó.

Cal contó a El País que se sienten un “poco liberados para volver a trabajar el tema en el plenario y un poco motivados por las declaraciones que dio el presidente”. Y añadió: “Presentamos el aditivo a la espera de lo que vaya a hacer el Partido Colorado, que en su momento había propuesto” la derogación de los artículos inconstitucionales. El legislador afirmó que una medida así sería “algo muy posible a acompañar” y que, si los colorados no lo proponen, lo harán ellos.



Por su parte, desde filas coloradas, según supo El País, plantearon derogar los artículos de la ley que se consideran inconstitucionales por parte de la Suprema Corte de Justicia, entre los que está el 56. Se trata de una postura que ya habían manejado en la discusión en la comisión.



A la noche, diputados de la coalición realizaron una conferencia de prensa donde el batllista Conrado Rodríguez aseguró que están “trabajando en una posibilidad de acuerdo”. “Todavía tenemos unos días por delante y confío en el espíritu de esta coalición, que siempre ha trabajado unida y llegando a un buen fin entre todos. Es por eso que creo que vamos a tener un final auspicioso en este tema”, dijo.

Cabildo Abierto está a la espera de una respuesta de los blancos. Cal, consultado sobre si ve ánimos para que se resuelva en Diputados, respondió: “Ánimos no hay muchos. Espero que sí. El Partido Nacional está llevando adelante la idea de derogar toda la ley o nada”. El cabildante ve poca flexibilidad desde el partido de gobierno. “Es un error, un poco capaz que desinformación, porque hay muchos derechos adquiridos” con la norma vigente. “No estamos afín de la ley pero sabemos reconocer algunas bondades que tiene”, añadió.

Plenario

El proyecto de Rendición de Cuentas tiene cientos de artículos más allá de la derogación de la Ley de Medios. El informe del Frente Amplio lo presentó la diputada Ana Olivera, quien recomendó desestimar todo el articulado. La exintendenta adjudicó a la iniciativa un “retroceso” en los derechos y puntualizó en la pérdida salarial en el ámbito educativo.



Posición contraria, como era de esperar, tuvo el diputado blanco y presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Álvaro Rodríguez Hunter. A su turno, destacó el incremento de US$ 226 millones que propone el proyecto. Destacó las partidas que se destinan a educación para “ejecutar la transformación educativa”, al aumento para el sector ciencia tecnología e innovación, las “mejoras” en salud con más policlínicas en Maldonado y un mamógrafo móvil que buscará “llegar a todo el interior”.



Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, entiende que, entre lo positivo que dejó la pandemia de covid-19, está la importancia que se le otorgó a la ciencia y tecnología. En ese sentido, destacó el “esfuerzo que se realizó para incrementar de forma importante este rubro, que había apoyado en particular” su partido.

El diputado Rodríguez destacó que hubo reasignaciones por US$ 35 millones para “lograr focalizar el gasto en colectivos y políticas públicas que eran realmente necesarias, y que son transformadoras de la realidad. “Muy por el contrario de lo que se quiere pintar: un Uruguay gris, que no va para adelante”, indicó.



También habló la diputada frentista Lilián Galán, quien aseguró que el oficialismo “se empeña” en sostener que la causa de la pérdida de salario es la pandemia, pero el “programa de gobierno” tiene “un claro discurso contra el ajuste de acuerdo a la inflación”. En ese sentido, afirmó que “lo perdido durante estos cinco años quedó en el olvido, y, por ello, no se puede hablar de crecimiento para todos”.