"Se regalan solos, son una vergüenza": Bianchi contra el FA por pedido de informes

La senadora nacionalista Graciela Bianchi apuntó contra el Frente Amplio en las últimas horas por el pedido de que se evalúe si ameritan sanciones a partir de un pedido de informes que realizó este mes la legisladora sobre Mirta Mallo, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu).

La bancada de senadores de la oposición presentó este miércoles una carta a la vicepresidenta para que remita de "forma urgente" el asunto a la Comisión de Constitución y Legislación para que se analice si "existe mérito" para aplicar a Bianchi alguna de las medidas que prevé el Artículo 115 de la Constitución. Allí se prevé que cada Cámara puede "corregir" y hasta "suspender" a un legislador por "desorden de conducta". Para activar el último paso se necesitan "dos tercios de votos del total de sus componentes", indica el artículo de la Carta Magna.

"Pobre gente, no tienen ni siquiera los votos. Se regalan solos, son una vergüenza", lanzó Bianchi este miércoles de noche en diálogo con Canal 5 Noticias. "Tenemos los votos en la Comisión de Constitución", aseguró la senadora, quien consideró que esta es una jugada política "de cuarta" por parte de la oposición, que implica "poner al país en una situación que no vale la pena".

Bianchi, que integra la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, recordó que será desde el viernes de noche la vicepresidenta de la República debido a un viaje del presidente Luis Lacalle Pou a Catar.



"En ejercicio de poder de vicepresidente que voy a tener el martes, porque seguramente hay sesión, podría incluso no darle curso porque está mal presentado. Se presenta a Secretaría", aseguró. De todos modos, dijo que le daría curso al pedido del FA.



"Me da pena, porque el Frente Amplio me duele. Lo siento como gran parte de mi vida, y estuve con otros dirigentes políticos. Ver el grado de decadencia que tienen los dirigentes actuales la verdad que me duele porque luché muchísimo para formar el Frente Amplio", lamentó la senadora.



La dirigente nacionalista insistió que el pedido de informes no fue producto del intercambio que mantuvo Mallo con Lacalle Pou a fines de noviembre, cuando el mandatario participó de la presentación del plan de transformación educativa de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Allí, la presidenta de Afutu se acercó al presidente, y frente a varios medios de prensa le reclamó por “recortes” en la enseñanza.



"Queda claro que no es por lo que le dijo al presidente", señaló Bianchi respecto al pedido de informes en el que solicitó la cantidad de horas docentes que posee Mallo, si detenta algún otro cargo, si goza de licencia sindical y, en ese caso, cuántas horas tiene adjudicadas. "Un líder del nivel de Luis Lacalle Pou no necesita que nadie lo defienda, ni le va a ser mella una señora de esas características", expresó la senadora.



Hasta el momento, Bianchi no recibió el informe solicitado. "Es clarísimo que nadie puede interferir", el mismo aseguró, al mismo tiempo que remarcó que lo que busca es conocer si "se cumple la Constitución".



"Tienen patente de corso los dirigentes sindicales. Hacen lo que quieren. No solamente las horas libres que se les da por el sindicato, sino porque metansé con dirigentes sindicales... Soy senadora y me pusieron en la posición que me pusieron", sostuvo.



Por otro lado, Bianchi aseguró que el Frente Amplio como oposición "es un desastre (...) quieren conservar el poder para imponer un determinado sistema social y político hacia lo que todos sabemos que piensan. Son marxistas leninistas, quieren un socialismo y no democrático, por cierto".