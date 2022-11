La reflexión de Cosse sobre los dichos de Mujica respecto a que ella es mujer y "están de moda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue consultada este lunes respecto a los dichos del expresidente José Mujica, que más temprano señaló que ella "tiene un don a favor: es mujer, y están de moda", en cuanto a una eventual candidatura de la jerarca.

"De Pepe no voy a decir nada, ya lo conocemos y yo lo quiero mucho. Pero sobre el tema sí me voy a expresar porque es muy importante el tema y porque además tengo una cantidad enorme de mensajes que me han llegado" al respecto, comenzó, en rueda de prensa.



"Yo creo que es importante reflexionar sobre algunos ejes. Las mujeres en el Uruguay pudieron votar recién 100 años después de que votaron los varones. La primer mujer que entró a la Universidad de la República, lo hizo 50 años (después) que ingresaron los varones, y recién desde hace nueve años las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo", señaló la intendenta.

"El movimiento por los derechos de la mujer es inexorable, y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor. No hay que ponerle ningún freno. Esas es mi reflexión sobre este tema tan importante y tan sentido por todas nosotras", concluyó Cosse.