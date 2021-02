Reapareció Sendic junto a referentes del Frente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de un año y medio de ausencia en la militancia política, el exvicepresidente Raúl Sendic reapareció en un Zoom organizado por el Frente Amplio de Argentina. Y no lo hizo solo, sino junto a figuras como el exministro de Economía, Danilo Astori, el senador Mario Bergara, la exministra Marina Arismendi y el secretario de la coalición Rafael Michelini.

La actividad denominada “Acto Frente Amplio Argentina” fue transmitida en vivo el pasado sábado, en ocasión del 50 aniversario de la coalición, y contó con la participación de figuras de peso dentro de la izquierda y más de 100 invitados.

El Zoom fue organizado por los comités de base del FA en Argentina, ya que no se pudo realizar un acto presencial a causa de la pandemia. Si bien estaba anunciada la participación de Javier Miranda, no se conectó finalmente.



Esta es la primera actividad política en la que aparece Sendic junto a otros dirigentes de peso dentro de la izquierda, desde que se aprobó su inhabilitación en el Plenario del FA por el uso que le dio a las tarjetas corporativas mientras fue presidente de Ancap.



Desde entonces, Sendic realizó recorridas en comités de base pero solo acompañado de dirigentes de su sector, donde defendió su actuación al frente de Ancap y denunció ataques políticos en su contra de parte de otros dirigentes del FA.



En mayo de este año se levantó la sanción a Sendic, que le impidió integrar listas en las últimas elecciones nacionales y departamentales. Su participación del sábado en el acto organizado por el FA de Argentina fue anunciada en redes sociales, junto a la de los otros referentes de la coalición.



El encargado de abrir la actividad fue Astori, quien hizo un repaso histórico de la fundación del Frente Amplio y llamó a “no perder de vista” la autocrítica. “Lo que pasó recientemente no es casualidad, seguramente hemos cometido errores. Necesitamos llegar más a la gente, comunicarnos, llegar a los sectores más humildes y más pobres donde perdimos muchos votos”, advirtió.



“Algo mal tendremos que haber hecho”, aseguró luego de recordar que se perdieron 200.000 votos en el interior del país por parte de la izquierda. “La mejor manera de festejar los 50 años es ser cada vez mejores”, añadió en alusión a la necesidad de “corregir” las equivocaciones.



Finalizada la intervención de Astori hablaron el exrector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, Arismendi, Bergara (Fuerza Renovadora), el senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista), la exsenadora Constanza Moreira (Casa Grande) y Michelini.



Una vez que concluyó su mensaje el secretario político del FA, que hizo hincapié en sus críticas al gobierno por entender que no gastó lo suficiente en la pandemia, los organizadores le dieron paso a Sendic. El exvicepresidente remarcó “el medio de siglo de lucha y unidad” del Frente en un mensaje que más de una vez se entrecortó por problemas en la conexión de internet.



“No estamos pasando por un buen momento del país, de la humanidad y tampoco de nuestra fuerza política”, aseguró Sendic al inicio de su intervención. Destacó que en los dos primeros gobiernos “no se le dio respiro a la derecha” con la agenda de cambios, pero luego se fue perdiendo la capacidad de propuesta.



Opinó que no se pudo construir un “relato común” sobre lo realizado, producto de las diferencias internas y de que “la derecha fue retomando la iniciativa”. En ese marco señaló que es hora de restablecer la alianza “con el pueblo” y acercarse a “los que están pasando mal”.



Según Sendic, desde el gobierno hay un “neoliberalismo exacerbado”, donde se defiende a “la oligarquía y a los poderosos del país”. Sobre la interna también fue crítico: “Tenemos debilidades de liderazgo, de conducción y de unidad. Pero tenemos la riqueza más importante: la militancia”.



Por otro lado, el exintendente canario Marcos Carámbula y el intendente de Salto, Andrés Lima, dejaron mensajes grabados al FA de Argentina por los 50 años de la coalición.

Danilo Astori: "Corregir errores" Exvicepresidente y exministro de Economía “La alegría que hoy sentimos por los 50 años del Frente tiene que ir de la mano, del brazo y del corazón con la necesidad de una autocrítica. Lo que pasó no es casualidad, seguramente hemos cometido errores y hay que reconocerlos y lo más importante: corregirlos”.

Raúl Sendic: "Tenemos debilidades" Exvicepresidente y expresidente de Ancap “Perdimos porque no pudimos entre todos construir un relato como Frente Amplio Tenemos que defender los intereses de nuestro pueblo y debemos asumir ese papel. Tenemos debilidades desde el punto de vista de la estrategia, del liderazgo, de la unidad y del funcionamiento del Frente”.