Abogados de Sendic: "Tenemos elementos para probar que no hubo abusos ni actos arbitrarios"

Ignacio Durán y Gumer Pérez, los abogados defensores del exvicepresidente Raúl Sendic, señalaron este jueves de tarde en conferencia de prensa que en los primeros días de febrero presentarán una contestación a la acusación fiscal hecha ayer por el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco.

Durán remarcó en ese sentido: "Tenemos elementos para probar que no hubo abusos ni actos arbitrarios" por parte de Sendic durante su gestión al frente de Ancap (2010 - 2013).



Ambos penalistas señalaron que el objetivo de esta conferencia de prensa era explicar que Sendic todavía no fue condenado. Pérez advirtió que "Sendic jamás pisará una cárcel" por este asunto. La acusación fiscal, dijo Durán, es "infundada, carece de pruebas" porque no hubo abuso de poder, argumentó.



El caso puede terminar en la Suprema Corte de Justicia, dijeron los abogados.

El miércoles el fiscal Pacheco solicitó a la Justicia la condena del expresidente de Ancap por delitos de peculado y de abuso innominado de funciones durante su gestión al frente del ente petrolero.

El fiscal Pacheco pidió a la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, que condene al exvicepresidente de la República a la pena de 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación especial y a pagar una multa de 500 Unidades Reajustables (alrededor de $ 645.500).

Como la solicitud de condena de la Fiscalía no es con pena de penitenciaría, Sendic no irá a la cárcel aunque la Justicia falle en su contra.

Pacheco pidió el procesamiento de Sendic -y de otros exdirectores y gerentes de Ancap- en marzo de 2018. Les tipificó reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley. Dos meses después la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu hizo lugar al pedido de Pacheco y solo procesó sin prisión a Sendic por abuso de funciones y delitos de peculado.