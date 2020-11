"He cometido errores como los han cometido mis compañeros", dijo Sendic que vuelve a militar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exvicepresidente Raúl Sendic señaló este martes de noche en diálogo con el programa "La Letra Chica" (TV Ciudad) que en "forma privada" Tabaré Vázquez y el presidente del Frente Amplio Javier Miranda le dijeron que no renunciara, pero apuntó contra el expresidente uruguayo aludiendo a sus declaraciones en ese momento de que si el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio lo observaba, él se "hubiera ido”.

"Decidí ir adelante hasta que hubo un momento en que uno dice 'a mí no me manoseen más, ya está. No estoy dispuesto a mantenerme en un cargo a cualquier precio. Acá tienen el cargo'", afirmó.

Sendic renunció a su cargo de vicepresidente de la República el 9 de setiembre de 2017. En esa fecha, el Frente Amplio llevó adelante un Plenario al que acudió, hizo sus descargos y presentó su renuncia. Contó qué le dijo al Plenario en aquél entonces: "Señores, acá tienen la vicepresidencia de la República, decidan ustedes. Yo me voy porque no aguanto más este manoseo".

"Yo he cometido errores como han cometido errores mis compañeros", remarcó el exvicepresidente.

El exjerarca indicó también que "fue un error" haber firmado como licenciado en Genética Humana, y agregó: "Nunca ejercí la Genética en el Uruguay".

Sendic también apuntó que el gobierno actual es "extremadamente neoliberal" y que las medidas que lleva adelante "asustan", y "van a llevar al país a una muy difícil situación".

Además dijo que ha tratado de "olvidarse" de la política pero siente que "es muy fuerte" en su vida "y no puedo desvincularme", explicó para anunciar su retorno a la actividad.

"Creo que tenemos que volver a fundar en la izquierda un acuerdo de fraternidad, de eliminar las mezquindades y las disputas internas y poner por encima de todos la enorme cantidad de cosas que nos unen". En ese sentido, anunció que trabajará con la Lista 711 y recorrerá el país.



Destacó que el Frente Amplio tiene una "escasez muy grande de liderazgos" en este momento. "No pretendo ser ningún líder, pretendo ser un militante que va a cumplir esa tarea. El Frente Amplio tiene candidatos pero no tiene líderes", remarcó y aseguró que la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, "están lejos de ser líderes". Pero sí respaldó el "liderazgo" de José Mujica.

Sobre la gestión en Ancap, empresa pública que presidió entre 2008 y 2013, explicó que "faltó construir un relato común en el Frente Amplio. La derecha se aprovechó de nuestras diferencias internas para construir un caso sobre esta situación y para llevar adelante todo el proceso". "En muchas de las cosas que hicimos hubo mucho voluntarismo. Tratamos de hacer todo a la vez", agregó.

Sendic señaló que las acciones que llevó adelante en Ancap estaban "monitoreadas" por "cada uno de los presidentes de la República", en referencia a Vázquez y Mujica. Luego señaló que la responsabilidad de lo ocurrido en la petrolera estatal es también de ellos.

"No hay forma de tomar decisiones tan importantes, como fue el pago adelantado con Pdvsa, sin tener previamente la autorización del Ministerio de Industria y del Ministerio de Economía como mínimo. En este caso hasta el presidente de la República participaba", apuntó.

Esta es la primera entrevista televisiva que brinda el exvicepresidente entre 2015 y 2017 después de haber rechazado a último momento un encuentro con el programa "Séptimo Día" (Canal 12) a fines de junio por razones "muy personales".

"El error del directorio de Sendic fue no haber pedido la capitalización antes de iniciar el proceso de inversión", explicó sobre su gestión que "permitió una inversión de US$ 1.280 millones".

Consideró que un "error" fue no haberse "parado frente al gobierno nacional y exigirle antes de empezar este proceso una capitalización. No teníamos que haber dejado pasar eso. No es un hecho menor. Es muy importante que si el gobierno nos estaba pidiendo que hiciéramos esas inversiones, nosotros señaláramos al gobierno: 'no tenemos como hacerlo, capitalicen la empresa'". El otro "error" que adujo fue "no haber terminado" la planta de portland de Ancap en Paysandú.

Por otro lado destacó que "no es cierto que las empresas estaban fuera de control como se ha dicho, están monitoreadas (...) no es cierto lo que dijo (Danilo) Astori", contradiciendo al exministro de Economía.

Sendic afirmó que existió la "necesidad" de capitalizar Ancap por US$ 870 millones porque el MEF "no había aceptado integrar en la tarifa de los combustibles algunos costos reales que estaban existiendo, sobre todo en la distribución de combustibles, porque se había mejorado mucho los salarios de los trabajadores de servicios".

También habló sobre su uso de la tarjeta corporativa de Ancap. "Yo nunca usé la tarjeta para un objetivo personal", aseguró. Las compras con esa tarjera incluyeron tiendas de ropa, electrónica, joyería, supermercados y locales de muebles, tanto en Uruguay como en otros lugares del mundo. "Hay gastos que no puedo recordar. Fueron nueve años...", argumentó.

A comienzos de agosto, Sendic fue operado de la válvula mitral. Por ese motivo, sufría una arritmia que lo tenía a maltraer. Tras la operación, se recuperó en el CTI.

La imagen de Sendic se vio muy afectada tras la polémica por su gestión en Ancap, el título universitario de licenciado en Genética Humana que públicamente reconoció no tener y los gastos con las tarjetas corporativas del ente petrolero.

A fines de mayo de 2018 Sendic fue procesado por un delito de abuso innominado de funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de peculado, en calidad de autor, durante los años en que estuvo el frente de la petrolera estatal. En diciembre de 2018 el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento del exvicepresidente por los delitos de abuso innominado de funciones, en régimen de reiteración real con reiterados delitos de peculado, en calidad de autor.

Sendic es el único procesado por el llamado “caso Ancap”. Además, en agosto de este año el exvicepresidente declaró ante el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco por este caso. Fue interrogado acerca del uso de la avioneta de la empresa Alur y también sobre los negocios de Ancap con la multinacional Exor.