Reacciones de los líderes políticos ante hallazgo de restos humanos en Batallón N°13

Los principales líderes políticos de todos los partidos realizaron declaraciones en el marco del hallazgo de restos óseos humanos en el Batallón N°13 ubicado entre avenida de Instrucciones y Casavalle.

Ernesto Talvi

El candidato colorado Ernesto Talvi indicó que ha mantenido una posición muy clara respecto a los desaparecidos en dictadura: "Es que la responsabilidad del Estado no se va a extinguir nunca mientra haya una hilito de esperanza para que las familias puedan hacer su duelo y saber qué fue de la vida de sus seres queridos".



"En la medida que este sea un hallazgo y que pueda permitirle a una familia cerrar una etapa dolorosa de su vida, bienvenido sea", expresó el candidato colorado.



"Es un compromiso y es una responsabilidad que no es de un gobierno sino que es una responsabilidad del Estado, nunca se va a extinguir", reiteró.

Daniel Martínez

El candidato oficialista Daniel Martínez expresó que se siente comprometido "para seguir trabajando para que la verdad se sepa y que no quede un solo familiar, la Justicia, la historia y el Uruguay sin saber qué pasó con los desaparecidos".



"La reflexión es que la lucha por saber qué ha pasado con los desaparecidos es para mí un problema de ética, de valores y que aparezca un cuerpo más reafirma que la lucha debe continuar"



Martínez expresó que aunque muchas veces se intentó "tirar un manto de olvido", se debe continuar trabajando para saber qué pasó con cada persona desaparecida.



"Lo primero que me vino a la cabeza es lo que debe estar pasando en este momento cada familiar de desaparecido, hasta la expectativa de que pueda ser el cuerpo de su familiar. Me conmueve, la verdad que me conmueve", agregó.

Luis Lacalle Pou.

Luis Lacalle Pou, candidato blanco, expresó que hay que "seguir avanzando, saber de quién se trata para generar paz, tranquilidad en algunos familiares, en las organizaciones y en mucha gente que está atrás de este tema hace mucho tiempo".



Consultado al respecto del hallazgo, Lacalle Pou recordó un "error humano" que cometió años atrás cuando le preguntaron sobre la búsqueda de personas desaparecidas en dictadura.



"Yo hablé de dar vuelta la página y en realidad cometí una enorme injusticia sobre el sentimiento de familiares que no van a dar vuelta la página hasta saber en dónde están sus seres queridos", indicó el candidato.



"En ese sentido reconociendo ese error, primero humano que tiene una traducción política" es andando un camino, prestar atención, ver toda la asistencia que sea necesaria", agregó.

Pablo Mieres

Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, aseguró que este hallazgo prueba que esta "es una lucha que no hay que abandonar". "Es una deuda ética que la sociedad tiene con los familiares de desaparecidos, pero también con la propia sociedad en su conjunto", consideró.



"Estas son cosas que hay que seguir remándola, hasta alcanzar efectivamente la verdad", indicó el candidato.



Mieres expresó que el hallazgo es "una muy buena noticia que habla de que hay que seguir buscando, en la lucha, que no hay que aflojar".