Se reabrieron los free shops "sin que nada haya cambiado", criticó el diputado Fratti

El presidente de la Cámara de Representantes, el frenteamplista Alfredo Fratti, indicó este lunes en rueda de prensa que se volvieron a abrir los free shops "sin que nada haya cambiado" en cuanto a la situación sanitaria del país por el coronavirus.

El legislador apuntó que las medidas del gobierno van por un "camino equivocado" y enfatizó: "Teníamos que blindar abril y no lo blindamos, mayo menos y vamos de mal en peor".

"Era obvio que iba a haber en Río Branco 50 ómnibus y 150 en Rivera porque es clarísimo que es una actitud de los seres humanos. Está todo el mundo esperando, una vez que abrió todo el mundo se larga", consideró Fratti. Los free shops abrieron hace una semana tras una definición del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.



Las declaraciones del dirigente frenteamplista surgen días después de que votara una minuta dirigida al Poder Ejecutivo, solicitando la reapertura de estos comercios.



"Yo no pedí eso. Eran otros que pedían eso", aclaró Fratti tras ser consultado sobre su votación en el plenario de la Cámara de Representantes.



La minuta decía: "Atento a la disminución de los casos activos registrados en los departamentos fronterizos con la República Federativa del Brasil y al sustancial avance de la vacunación contra el COVID-19, la Cámara de Representantes expresa al Poder Ejecutivo la aspiración del Cuerpo para que se proceda a la reapertura de los comercios que operan en régimen de free shop". El texto fue votado por todos los partidos políticos tras un acuerdo previo.

En diálogo con El País, Fratti indicó que votó la minuta "por disciplina partidaria", y que apoyó la medida de que uruguayos puedan comprar en free shop por internet porque "no pensaba que se fueran abrir".



Consultado sobre si se arrepiente de haberla votado, dijo: "No me arrepiento porque todo el mundo sabe cuál era mi posición".

De todos modos, recordó que había apoyado una propuesta redactada por los diputados por Rivera Marne Osorio (Partido Colorado) y Nazmi Camargo (Cabildo Abierto), que buscaba incluir el régimen de free shop en el de franquicias del exterior, que habilita hasta tres compras al año de US$ 200 cada una para que los uruguayos puedan comprar esos productos.