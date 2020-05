Raúl Sendic: “No me veo afuera de la política”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace casi 17 meses que Raúl Sendic fue suspendido en sus derechos como frenteamplista. No pudo ser candidato a las elecciones nacionales, pero en cinco días vence la sanción que se le aplicó y podría retornar a la actividad. Pero su decisión es otra: no participará de los comicios departamentales porque no quiere “hacer trampa”. Una cosa sí es segura: regresará a la política en un futuro.

“En esta campaña voy a respetar el espíritu de la resolución. No hay necesidad de apurarse para nada”, dijo el exvicepresidente a El País. En cinco días vence la sanción que le impuso el Frente Amplio el 15 de diciembre de 2018, tras un informe del Tribunal de Conducta Política que cuestionó duramente el uso personal de las tarjetas corporativas de Ancap.



La decisión del Plenario suponía una suspensión de sus derechos como afiliado “por un plazo de 17 meses” y agregaba “hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020, con todos los efectos que ello supone”. Esto implicaba dos cosas: no podía participar de las elecciones nacionales y tampoco de las departamentales, pero como estas se postergaron quedaría habilitado si se aplica la resolución al pie de la letra.

Más allá de eso, Sendic no tiene pensado integrar ninguna lista de cara a las elecciones del 27 de setiembre. Consultado por El País, el exvicepresidente indicó que le recordó “un amigo” que la sanción llegaba a su fin, pero él no hizo la consulta con el Frente. “No creo que vaya a ser candidato a nada en estas elecciones municipales, por más que se hayan corrido. Participo de algunas actividades, pero no integrando lista ni mucho menos”, señaló Sendic.

La decisión de no participar es personal y según dijo está en línea con la voluntad que tuvieron los integrantes del Plenario de que él no estuviera. “Se corrió todo por lo del coronavirus, pero me parece que no corresponde que yo haga esa trampa y diga ahora porque se corrieron voy a estar. Creo que el espíritu de la resolución tiene que prevalecer”, explicó.



Sendic dijo que no ha extrañado estar lejos del ambiente político, porque se ha dedicado a la familia. Desde su punto de vista “de vez en cuando conviene pegar una mirada más de afuera”. A futuro piensa volver: “Después veremos en calidad de qué. Pero no me veo totalmente afuera de la actividad política, lo tengo como demasiado incorporado a mi vida como para ser indiferente”. Entre risas acotó: “Me paso calentando con cosas que pasan”.

Carencias.

Con respecto al nuevo rol de la izquierda en la oposición, Sendic dijo que “no es fácil” asumir el papel después de 15 años de gobierno y con una pandemia de por medio. “Cambió todo, cambió la forma de militancia, de trabajo político. Se tuvo que suspender la campaña electoral. Todo el mundo está en casa, pero creo que la gente necesita que se tenga un papel más protagónico”, señaló.

Según dijo, en la actualidad “hay un relato hegemónico” de parte del gobierno “que está en todos lados” y desde la oposición no se ha logrado uno “alternativo”. Como si fuera poco, Sendic dijo que aparecieron “contradicciones” en relación con la propuesta de la bancada para impedir los despidos mientras dure la pandemia. Así aludió a las declaraciones del expresidente José Mujica, quien cuestionó la iniciativa.

Raúl Sendic llegando al Comité de Base Ruben Bile Martínez. Foto: Francisco Flores. (Archivo)

“Algunos de los economistas apoyan medidas del gobierno y otros las cuestionan. Entonces, no hay un relato coherente”, admitió. En tanto, señaló que “el FA no ha podido construir liderazgos alternativos a los históricos”.



En relación con el manejo de la pandemia, consideró que no tiene cuestionamientos en lo sanitario, pero le preocupa la falta de propuestas económicas. “Faltan medidas de fondo, que es una lástima que no se tomen a tiempo, porque hay cosas que cuando se empiezan a caer cuesta mucho arreglarlas”, opinó.



A su vez dijo que la situación que se vive demuestra “vulnerabilidades que quedaron del gobierno anterior”. “Si a los 15 o 20 días de haber habido un cambio de gobierno ya tenemos gente con necesidad de estar en una olla popular, quiere decir que había situaciones de vulnerabilidad que no se habían resuelto, porque no cambia tan rápido la situación de una persona”, opinó. Como conclusión sostuvo que “hubo carencias en la solución de algunos problemas en los últimos años”.