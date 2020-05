Mujica: "No creo que sea factible suspender los despidos por seis meses"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

José Mujica, expresidente y actual senador, se desmarcó de las propuestas presentadas por los diputados del Frente Amplio y dijo que plantear suspender los despidos "no es factible".

"No creo que sea factible desde el punto de vista práctico suspender los despidos por seis meses, afirmó a radio Carve.

Mujica dijo que la situación interna del Frente Amplio, "está en un tránsito que lo tendrá que ir resolviendo. Le va a llevar su tiempo". En ese contexto dijo que él es "una especie de espectador". "Me atribuyen esto y lo otro, pero la verdad que yo no salgo de mi rancho y hablo mucho más con las hormigas a las cuales cada vez admiro más aunque las tengo que combatir", afirmó. E insistió: "Estoy jubilado. Soy senador, pero no opté por cobrar como senador. Sigo cobrando mi jubilación. Podría haber optado cobrar como senador y cobraba más, pero deliberadamente me mantuve con esos 70.000 pesos que me pagan de jubilación porque soy consciente de mis debilidades de salud y me daba cuenta que iba a tener que faltar mucho. Si cobraba como un senador le estaría robando plata al país".



"A mí me da por mi forma de vivir, pero no critico a los otros", puntualizó.

Sobre Lacalle Pou: "Me refleja una falta de confianza en la gente que lo acompaña"

El senador reconoció que cada noche sigue las conferencias de prensa realizadas por el gobierno, pero aclaró: "Es interesante que hable el gobierno, mucho más que el presidente. El gobierno es una cosa que va mucho más allá que el presidente. No soy afecto a una centralización de todo lo principal en una figura del presidente".

"Me refleja una falta de confianza en la gente que lo acompaña", añadió en referencia a la centralización que observa en Luis Lacalle Pou.

"Él dirá lo que tenga que decir y lo que piensa. No es un problema de hablar. Es un problema de decidir. Me da la impresión que hay una excesiva centralización de todo lo importante", sumó.

De todos modos, dijo que la exposición que Lacalle Pou asumió en la pandemia no le sorprende porque "expresa su carácter y su forma de ser". "Es coherente con el perfil psicológico que tiene", indicó.

Por otra parte, criticó que en las conferencias de prensa de cada noche "vienen preguntas preparadas". "Supongo que hay alguna pregunta que son oportunidades para decir lo que se quiere decir. Es la ley del juego y está bien", sostuvo.



"Cada vez hay menos libertad de prensa, no es por persecuta política, es por el peso de la libertad económica. Las empresas periodística están sujetas a las leyes del mercado", señaló.

Sobre el COVID-19: "Todo indica que habría que haber gastado un poco más"

"Es una situación un poco inédita. Fue algo que nadie esperaba. El curso de los hecho no agarró a nadie con previsiones y hubo que ir tomando decisiones sobre la marcha. Una situación totalmente atípica. La ventaja que tenemos es que cuando empezó a llegar al Uruguay había pasado por otros lugares y se estaba recogiendo una cierta experiencia de lo que había pasado en otros lugares", reconoció.

"No existe una herramienta definitiva sanitaria para enfrentarlo más que el aislamiento. Por lo tanto siempre estamos con el Jesús en la boca que cualquier explosión puede desbordar la capacidad de los servicios sanitarios. Ese es el gran problema hasta que la ciencia nos dé una mano", agregó.

Asimismo, explicó que "lo peor no es la gravedad de la enfermedad estadísticamente, pero sí la enorme capacidad de contagio que están demostrando los hechos".

Además, subrayó que "tal vez el problema más grave" sean "las consecuencias económicas que nos impuso la semiparalización no solo a nosotros si no al mundo, ahí está la incertidumbre de qué va a pasar con las principales corrientes económicas".

Por otra parte, opinó: "Desde el punto de vista de los últimos estudios que hay, considero que un gasto de 20 o 25 millones de dólares mensuales durante dos, tres o cuatro meses estaba en el terreno de las cosas posibles. Ello no hubiera solucionado el problema, pero por lo menos hubiera mitigado este proceso de aumento explosivo de la pobreza. Es inevitable que después retomar es difícil (...) Todo indica que habría que haber gastado un poco más en el socorro a ciertos sectores que quedan muy descalzos, pero estoy hablando con el diario del lunes".

Mujica también insistió en que "quedó abierta una puerta de crédito contingente que muchos otros países no tienen y una valoración de carácter internacional que en alguna medida es una forma de capital".

"Uruguay está en condiciones de tocar ciertas puertas y tener posibilidades de que lo atiendan. No es poca cosa en América Latina y el mundo actual", valoró.