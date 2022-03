"Ratificación de la coalición", "división en dos mitades", "sin triunfalismo": reacciones al resultado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Representantes del oficialismo y oposición presentaron lecturas diferentes del referéndum de Ley de Urgente Consideración (LUC), de este domingo. La opción por "NO" derogar 135 artículos del buque insignia del gobierno triunfó, de acuerdo al 100% de los circuitos escrutados. Obtuvo 51,18% contemplando los votos en blanco ante 48,82% que cosechó el comando del "SÍ".

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue consultado sobre si le sorprendió el resultado de las últimas horas y respondió: "No me sorprendió, me parece que estaba dentro de las posibilidades. No es que tampoco tuviera la certeza de que iba a ocurrir así, pero no me sorprendió".

"Siempre uno quiere más, pero lo que ocurrió es que fue una nueva ratificación mayoritaria a favor de la coalición, con una distancia similar a la que ocurrió en la segunda vuelta. Al final va a haber un poco más de distancia", valoró el además líder del Partido Independiente en diálogo con Informativo Carve (850 AM).

"Después de dos años en que tuvimos que sortear una pandemia - donde hemos tenido todo tipo de dificultades que asolaron y todavía siguen asolando al mundo, y eso impacta sobre el país -, la verdad que mantener un respaldo mayoritario de parte de la ciudadanía es realmente un resultado que hay que valorar muy positivamente"

Por otro lado, consultado sobre los resultados que no le permitieron al "SÍ" alcanzar el 50% + 1 de los votos necesarios para derogar parte de la LUC, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez respondió que "en términos generales, la campaña del 'SÍ' fue una muy buena campaña que logró quedar en la puerta".

"Uruguay, de alguna manera, está dividido en dos mitades si se quiere con respecto a las interpretaciones que estamos haciendo de las distintas realidades", dijo Sánchez en Informativo Sarandí (690 AM), que luego lanzó al Ejecutivo: "El gobierno tiene que escuchar ese 49%".



Para el representante opositor, el resultado de ayer marca que "los grandes temas del país se tienen que discutir de otra manera, y de no la forma en que se debatió la Ley de Urgente Consideración". Otra conclusión a la que arribó Sánchez es que con este votación "el sistema político tiene que tender muchos más puentes que dinamitarlos".



Uno de los puntos que también reparó el senador es que "casi 100.000 personas que no se expresaron", en referencia a los votos anulados, que fueron 81.817.

Por su parte, el senador nacionalista Gustavo Penadés expresó también esta mañana a En Perspectiva (Radiomundo) que no esperaba una diferencia mayor. "Yo esperaba que el resultado fuera muy similar al del balotaje, que fue el que terminó sucediendo".

"No encontramos motivos por los cuales sucediera otra cosa contraria. Entre otras cosas porque para la gente iba a ser muy difícil poder dilucidar en una enormidad de artículos que se pretendían derogar una disposición mucho más parlamentaria o legislativa", dijo el senador.



"Creo que la gente terminó votando por sus preferencias políticas y eso fue lo que hizo que se reiterara casi que como un calco el resultado del balotaje de 2019", añadió.

El intendente de Salto, Andrés Lima, opinó esta mañana en Radio Uruguay que la dirigencia del Frente Amplio "tuvo una presencia más fuerte en este proceso del referéndum que en otras instancias, de lo que fue por ejemplo la segunda vuelta. Eso es importante, valorable".

"Hace entender algunos de los errores que se cometieron en su momento, que la fuerza política intenta enmendar", sostuvo el frenteamplista en diálogo con Justos y Pecadores (Radio Uruguay). Lima planteó que "no debería cortarse este 27" y "debería continuar ese proceso" de lo que consideró una remontada del partido opositor.



El ministro de Turismo Tabaré Viera señaló sobre el resultado del referéndum: "La verdad que estamos muy contentos de que se haya superado esta etapa". En diálogo con Primera Mañana (Radio El Espectador), el político colorado riverense dijo que la LUC es una "herramienta importante para la ejecución de los planes de gobierno en varias áreas".

Viera participó, como secretario de Estado, de la reunión que encabezó el presidente con su gabinete aguardando el resultado electoral. Contó que el ambiente en Torre Ejecutiva fue de "cautela", pero "llegó un punto en que entendimos que la tendencia se iba a mantener entonces hubo satisfacción", aseguró.



En tanto, matizó esa algarabía al indicar: "Yo lo que aclaro una vez es que acá no tenemos un sentido de triunfalismo, ni mucho menos, sino de etapa superada".



En tanto, también hubo expresiones de otros políticos en redes sociales poco después de conocerse el escrutinio definitivo. "Hoy el pueblo decidió... hoy triunfó la democracia!! Ahora todos debemos trabajar para encontrar soluciones a los grandes problemas que tiene el país... Hay muchos uruguayos que ya no pueden esperar...", escribió el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos en sus redes sociales.