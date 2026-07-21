Ranking de intendentes de Latinoamérica: Bergara mantiene posición, pero baja en nivel de aprobación

La consultora argentina CB Global Data divulgó este martes 21 de julio una nueva encuesta con el ranking de los intendentes mejor valorados de Latinoamérica durante julio de 2026. Mario Bergara, intendente de Montevideo, es el único uruguayo que aparece en la lista y permanece por segundo mes consecutivo en el puesto 12 y con una aprobación descendente.

Con base en los datos de la encuesta, Bergara cuenta con un 34,3% de imagen positiva —en junio tuvo un 36,6%— contra un 61,4 % de negativa. Un 43,2% de encuestados contestaron que tienen una imagen "muy mala" del intendente, un 18,2% "mala", un 19,6% "buena" y un 14,7 % "muy buena". Un 4,3% no sabe o no contesta.

Mario Bergara en ranking de intendentes de Latinoamérica durante julio de 2026 Foto: CB Consultores

¿Quiénes son los intendentes mejor y peor valorados de la región?

Los tres intendentes —o alcaldes, según el país—, que durante el mes de julio encabezan el ranking por la imagen positiva que tienen ante sus ciudadanos son: Carolina Mejía (Santo Domingo, República Dominicana), quien encabeza la medición con un 57,2% de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Mario Durán (San Salvador, El Salvador), con un 51,8%; y completa el podio Mayer Mizrachi (Ciudad de Panamá, Panamá), con un 50,7% de aprobación.

Por otra parte, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son César Dockweiler (La Paz, Bolivia), quien se posiciona en el último lugar con un 20,9% de imagen positiva; seguido por Luis Bello (Asunción, Paraguay), con un 21,2%; y Carmen Meléndez (Caracas, Venezuela), con un 22,7% de aprobación entre sus ciudadanos.

Ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en julio 2026 Foto: CB Consultores

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 17 de julio de 2026, tomando una muestra de 908 casos y un margen de error de 3.2%.