Raffo tildó de "carnaval de ideas" propuestas de Martínez y Villar y pidió opinión de Cosse

Laura Raffo, que busca llegar a la Intendencia de Montevideo como representante de la coalición multicolor, tildó de "carnaval de ideas" las propuestas de Daniel Martínez y Álvaro Villar, candidatos del Frente Amplio, y pidió la opinión al respecto de Carolina Cosse, impulsada también por la coalición de izquierda.

"Tenemos que dar soluciones que se lleven a cabo realmente y atiendan problemas verdaderos. En los últimos días han surgido propuestas por parte de Martínez y Villar que hablan de cifras astronómicas: 250 millones (de dólares), 500 millones, inversiones, metrobuses, trenes rápidos... Estamos entrando en un carnaval de ideas. Me gustaría saber qué opina Cosse de todo este carnaval de ideas porque en definitiva hay un programa único del Frente Amplio.

Villar propuso ayer, en su plan de movilidad, la incorporación de tranvía, tren y MetroBus para Montevideo en una inversión estimada para la primera etapa de US$ 500 millones. Martínez propuso dar títulos de casas a 1.500 familias, entre otras medidas, con una inversión de US$ 250 millones.



"Pese al programa único ahora cada uno sale en un acto de buscar ganar la atención con ideas que no parecen ser concretables y bajadas a tierra en el corto plazo", señaló Raffo.



La candidata remarcó que los gobernantes deben ofrecer "soluciones reales para problemas reales". "El área de políticas sociales de la Intendencia ha sido un poco dejada de lado en materia presupuestal. Los gobiernos tienen que ocuparse de brindar no solo los servicios de infraestructura básica que brinda la Intendencia, si no que tiene que dar soluciones a problemas de todos los días", explicó.

Las declaraciones de Raffo fueron tras visitar al Movimiento Tacurú. "Nos parecen muy positivos los convenios que ya existen con la Intendencia. Ellos se encargan del barrido de calles, la limpieza posterior a las ferias y nos parece importante mantener un diálogo con todas las instituciones sociales que tienen convenios", indicó.



"Es una institución social que tiene efectos muy positivos para todos porque incluye a jóvenes de contexto crítico y les da su primera experiencia laboral", añadió.