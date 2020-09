Raffo insistió en promesas no cumplidas: bus a gas, reclasificadoras y tranvía en Ciudad Vieja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición de gobierno, volvió a referirse a las "promesas" no cumplidas de Daniel Martínez, candidato que busca la reelección por el Frente Amplio, y puso tres ejemplos.

"Lo que sí me parece respecto de Martínez y eso está quedando claro, es que él como intendente dejó promesas sin cumplir. Eso es una realidad. Él cuando era intendente, por ejemplo, dijo que en su período cuando asumió había cuatro plantas de reclasificación de residuos y que ya dijimos que no funcionan correctamente. Dijo que cuando terminara iba a haber ocho. ¿Cuántas hay? Cuatro. También dijo que iba a introducir los ómnibus que funcionaban a gas. ¿Cuántos ómnibus hay funcionando a gas? Ninguno. Dijo que iba a haber un tranvía recorriendo la Ciudad Vieja. ¿Cuántos tranvías hay recorriendo la Ciudad Vieja? Ninguno", dijo en diálogo con "Santo y Seña" (Canal 4) el domingo por la noche.

En la apertura del domingo, en entrevista con El País, Raffo puso el tema sobre la mesa y dijo "que lo que sucede con Martínez es que la gente ya no le cree muchas promesas". "Cuando alguien no logró solucionar el problema de la basura, o del transporte, o de las veredas, y te promete que ahora sí lo va a solucionar, es más difícil darle crédito", añadió.

Esto trajo de inmediato la respuesta del propio Martínez: "Si hay algo que la gente valora es mi gestión en la Intendencia de Montevideo. Propuestas que son realidad. Obras que la gente está disfrutando y otras que sabe que va a disfrutar. No hay que subestimar, ni hablar por la gente, es probable que aún conozcas poco a los montevideanos".

Más Raffo: "Jamás prometería canillas de leche"

Durante la entrevista en "Santo y Seña", Raffo remarcó que "alrededor de un 10% del gasto actual podría ser más eficiente" y dijo que ella es "absolutamente responsable con el manejo de los dineros".



"Jamás prometería canillas de leche. Si hay una cosa por la que la gente me conoce en estos años, previo a dedicarme a la política, es por la claridad numérica. Esa claridad es la que estamos aplicando con el equipo en el análisis de cada línea. ¿Por qué tenemos que dar por bueno cómo se gestionó? Se puede gestionar muchísimo mejor y hacer rendir muchísimo más esos 2 millones de dólares que elige gastar la intendencia todos los días", indicó.



"El Frente Amplio ha hecho buenas políticas sociales y reconozco en la gestión de Martínez las intervenciones de los espacios verdes y los parques en los distintos barrios y la continuidad del plan de saneamiento. Yo no digo de hacer borrón y cuenta nueva, digo de hacer las cosas mejor. De hacer rendir mejor los dineros, darle más agilidad y de no escudarse ni poner la excusa en el otro", agregó.



La semana pasada, Martínez comentó que a Raffo "le va a llevar mucho tiempo entender cómo funciona el sistema público".